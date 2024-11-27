維他奶回應楊協成掃貨：唔知佢想點 中期賺1.7億升5% 派息大增逾1.8倍

明報記者 方楚茵

維他奶中期收入按年增1.5%至34.43億元，期內毛利率按年增1.1個百分點至51.6%；經營溢利大幅增長50.3%，主要貢獻來自內地及香港業務。

近月信置（0083）主席黃志祥胞弟黃志達領軍的新加坡遠東機構及旗下附屬飲品企業楊協成（星：Y03）密密增持維他奶，最新披露持股已達12.26%，惹來收購戰疑雲。

於昨日業績會上，主席羅友禮多次被問到新投資者有否與其「打過招呼」，以及若對方持續收購股份後的部署。羅友禮表示，昨日是公司半年業績發布會，「唔想喺呢個場合將問題去擴張討論」，更反建議記者「搵呢個投資者問佢，因為我哋都唔知佢想點。」

主席：股價仲有好多發展空間

至於上半年突然大增派息，是否想透過調整派息政策吸引與羅氏家族志同道合的新股東或長線基金股東時，羅友禮不諱言「你問我係咪想吸引新股東興趣？當然係啦！」而公司過去兩年一直想調整股息分派，「平均啲上下半年派息，喺今年實現」，公司往後仍會維持60%至70%的股息政策。

談及羅友禮或家族其他成員會否增持公司股份時，羅友禮認為公司「股價仲有好多發展空間」，但過去一個月進入業績靜默期（Blackout Period），公司董事均不能買賣股份，「嚟緊會唔會買賣，我會向聯交所申報，到時大家就會知」。

至於若同行楊協成邀請合作會否考慮，羅友禮重申，維他奶經常收到多方面的機構公司發展合作邀請，若商務上合理會考慮。

稱內地市場重要 夏天曾減價

上半年維他奶的總經營費用按年減少2%至15.55億元，主要由於廣告及推廣開支減少、有利的外匯變動等；市場推廣、銷售及分銷費用亦減少7%至9.98億元。

維他奶行政總裁陸博濤指出，過去兩年內地市場競爭激烈，特別是即飲茶市場常打價格促銷戰，故過去的夏天減價以提升競爭力，貼近市場水平，並帶來銷量增長。

陸博濤又指出，內地市場非常重要，會按市况調整產品售價，但相比電商收入，線下零售渠道如超市等的業務仍佔主導地位，故不會有極端的減價情况出現。

香港方面，陸博濤稱價格已與消費者非常貼近，現階段毋須進行價格調整，而且維他奶比即飲茶更有優勢。