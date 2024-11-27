明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

維他奶回應楊協成掃貨：唔知佢想點 中期賺1.7億升5% 派息大增逾1.8倍

【明報專訊】本地經典品牌維他奶（0345）昨中午公布截至2024年9月底止業績，中期多賺4.9%至1.71億元，每股基本盈利0.159元；中期EBITDA按年增17.5%至4.96億元；中期息每股豪派0.04元，按年增185.7%，集團指是有意維持穩定的年度股息派發比率，亦平衡全年股息分派；惟市場未見受落，維他奶昨收跌3.37%，報9.74元。

明報記者 方楚茵

維他奶中期收入按年增1.5%至34.43億元，期內毛利率按年增1.1個百分點至51.6%；經營溢利大幅增長50.3%，主要貢獻來自內地及香港業務。

近月信置（0083）主席黃志祥胞弟黃志達領軍的新加坡遠東機構及旗下附屬飲品企業楊協成（星：Y03）密密增持維他奶，最新披露持股已達12.26%，惹來收購戰疑雲。

於昨日業績會上，主席羅友禮多次被問到新投資者有否與其「打過招呼」，以及若對方持續收購股份後的部署。羅友禮表示，昨日是公司半年業績發布會，「唔想喺呢個場合將問題去擴張討論」，更反建議記者「搵呢個投資者問佢，因為我哋都唔知佢想點。」

主席：股價仲有好多發展空間

至於上半年突然大增派息，是否想透過調整派息政策吸引與羅氏家族志同道合的新股東或長線基金股東時，羅友禮不諱言「你問我係咪想吸引新股東興趣？當然係啦！」而公司過去兩年一直想調整股息分派，「平均啲上下半年派息，喺今年實現」，公司往後仍會維持60%至70%的股息政策。

談及羅友禮或家族其他成員會否增持公司股份時，羅友禮認為公司「股價仲有好多發展空間」，但過去一個月進入業績靜默期（Blackout Period），公司董事均不能買賣股份，「嚟緊會唔會買賣，我會向聯交所申報，到時大家就會知」。

至於若同行楊協成邀請合作會否考慮，羅友禮重申，維他奶經常收到多方面的機構公司發展合作邀請，若商務上合理會考慮。

稱內地市場重要 夏天曾減價

上半年維他奶的總經營費用按年減少2%至15.55億元，主要由於廣告及推廣開支減少、有利的外匯變動等；市場推廣、銷售及分銷費用亦減少7%至9.98億元。

維他奶行政總裁陸博濤指出，過去兩年內地市場競爭激烈，特別是即飲茶市場常打價格促銷戰，故過去的夏天減價以提升競爭力，貼近市場水平，並帶來銷量增長。

陸博濤又指出，內地市場非常重要，會按市况調整產品售價，但相比電商收入，線下零售渠道如超市等的業務仍佔主導地位，故不會有極端的減價情况出現。

香港方面，陸博濤稱價格已與消費者非常貼近，現階段毋須進行價格調整，而且維他奶比即飲茶更有優勢。

相關字詞﹕陸博濤 收購戰 黃志達 黃志祥 信置 楊協成 羅友禮 維他奶

上 / 下一篇新聞

存保會：港人月儲9800元創新高 準退休人士平均擁545萬才感安全
存保會：港人月儲9800元創新高 準退休人士平均擁545萬才感安全
港10月出口增幅放緩至3.5% 遜預期
港10月出口增幅放緩至3.5% 遜預期
亞洲區股市受壓 恒指升8點保不失
亞洲區股市受壓 恒指升8點保不失
美將加關稅嚇窒 人幣曾低見7.2729
美將加關稅嚇窒 人幣曾低見7.2729
順豐今掛牌 輝立暗盤跌0.88%
順豐今掛牌 輝立暗盤跌0.88%
騰訊據報境外籌資 擬發美元離岸人幣債
騰訊據報境外籌資 擬發美元離岸人幣債
周大福少賺44%遜預期 削中期息
周大福少賺44%遜預期 削中期息
對冲黃金損手 六福半年經營溢利減逾半
對冲黃金損手 六福半年經營溢利減逾半
知行汽車上市不足一年 配股籌7300萬
知行汽車上市不足一年 配股籌7300萬
WSJ：美關稅威脅累比亞迪墨西哥設廠陷兩難
WSJ：美關稅威脅累比亞迪墨西哥設廠陷兩難
匯彩料今年業務破紀錄 擬拓東南亞南亞
匯彩料今年業務破紀錄 擬拓東南亞南亞
長建拒評或購泰晤士水務報道
長建拒評或購泰晤士水務報道
彭博：小米擬自研晶片 料明年量產
彭博：小米擬自研晶片 料明年量產
加關稅威脅推升美元債息 加元4年半低 澳紐元下滑
加關稅威脅推升美元債息 加元4年半低 澳紐元下滑
聯儲官員連環放鴿 料續下調利率
聯儲官員連環放鴿 料續下調利率
加州擬重啟購電動車補貼 或不包Tesla
加州擬重啟購電動車補貼 或不包Tesla
張兆聰：海豐受美關稅影響有限 可低吸
張兆聰：海豐受美關稅影響有限 可低吸
匯豐港元定存息7日見9厘
匯豐港元定存息7日見9厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
姜靜：減息空間大 歐元續看淡
姜靜：減息空間大 歐元續看淡
技術取勝：復星旅遊挑戰4.5元阻力
技術取勝：復星旅遊挑戰4.5元阻力
劉思明：中國擴免簽國利航空股 國泰上望10元
劉思明：中國擴免簽國利航空股 國泰上望10元
周顯：陳啟宗與其他富豪分別
周顯：陳啟宗與其他富豪分別
湯文亮：銀主賣樓 要錢唔要貨
湯文亮：銀主賣樓 要錢唔要貨
屯門43年樓274萬沽 3個月炒貴三成 實呎6828元 6年前做價曾高見428萬
屯門43年樓274萬沽 3個月炒貴三成 實呎6828元 6年前做價曾高見428萬
峻源低層4房1900萬沽 3年實蝕57%
峻源低層4房1900萬沽 3年實蝕57%
合生呎價2萬放售中環中心兩層 或蝕逾半
合生呎價2萬放售中環中心兩層 或蝕逾半
蛋撻王創辦人5838萬購觀塘工廈
蛋撻王創辦人5838萬購觀塘工廈
滙都II加推90伙 周六先到先得發售
滙都II加推90伙 周六先到先得發售
101 KINGS ROAD鄰近港鐵站擁地利
101 KINGS ROAD鄰近港鐵站擁地利
新世界皇都戲院重建項目1期涉400伙
新世界皇都戲院重建項目1期涉400伙
星展香港董事總經理吳淑燕：看好私銀業務 將擴港團隊
星展香港董事總經理吳淑燕：看好私銀業務 將擴港團隊