明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

順豐今掛牌 輝立暗盤跌0.88%

【明報專訊】內地物流巨頭、今年港股集資額第二大IPO順豐控股（6936）今日掛牌，昨日暗盤收市微跌，據輝立暗盤收市價報34元，跌0.88%，每手不計手續費帳面蝕60元。

公開部分超購78倍

觸發回補機制

另外，公司昨晚公布分配結果，公開發售部分認購反響熱烈，獲超額認購78.07倍，公開發售部分獲82,574份有效申請，一手中籤率20%，認購20手或4000股可穩獲一手。其中更有26份申請認購807.5萬股的上限股份，每張「頂頭槌飛」涉資2.77億元。至於國際配售部分則錄得超購9倍。由於香港公開發售獲超額認購，超過香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的47倍但低於95倍，已觸發回補機制。回補1530萬股，公開發售部分最終調整至3145萬股，佔全球發售股份總數的18.5%。國際發售部分錄得超額認購9.1倍。

順豐昨日暗盤表現走軟。輝立暗盤最高見36.2元，較上市價每股34.3元升5.54%，收報34元，較上市價低0.88%。不計手續費，一手200股，帳面蝕60元；成交182萬股，涉資6250萬元。耀才暗盤收報34.15元，低上市價0.44%，每手帳面蝕30元。富途暗盤收報34.3元，較上市價帳面無升跌。

另有於本月14日通過聆訊的內地氫能科技企業上海重塑能源明日下午舉行IPO發布會，估計周內啓動招股。重塑能源專注於氫燃料電池系統、氫能裝備及相關零部件的設計、開發、製造和銷售，中金（3908）為獨家保薦人。

明報記者 邱潤青

上 / 下一篇新聞

存保會：港人月儲9800元創新高 準退休人士平均擁545萬才感安全
存保會：港人月儲9800元創新高 準退休人士平均擁545萬才感安全
港10月出口增幅放緩至3.5% 遜預期
港10月出口增幅放緩至3.5% 遜預期
亞洲區股市受壓 恒指升8點保不失
亞洲區股市受壓 恒指升8點保不失
美將加關稅嚇窒 人幣曾低見7.2729
美將加關稅嚇窒 人幣曾低見7.2729
騰訊據報境外籌資 擬發美元離岸人幣債
騰訊據報境外籌資 擬發美元離岸人幣債
維他奶回應楊協成掃貨：唔知佢想點 中期賺1.7億升5% 派息大增逾1.8倍
維他奶回應楊協成掃貨：唔知佢想點 中期賺1.7億升5% 派息大增逾1.8倍
周大福少賺44%遜預期 削中期息
周大福少賺44%遜預期 削中期息
對冲黃金損手 六福半年經營溢利減逾半
對冲黃金損手 六福半年經營溢利減逾半
知行汽車上市不足一年 配股籌7300萬
知行汽車上市不足一年 配股籌7300萬
WSJ：美關稅威脅累比亞迪墨西哥設廠陷兩難
WSJ：美關稅威脅累比亞迪墨西哥設廠陷兩難
匯彩料今年業務破紀錄 擬拓東南亞南亞
匯彩料今年業務破紀錄 擬拓東南亞南亞
長建拒評或購泰晤士水務報道
長建拒評或購泰晤士水務報道
彭博：小米擬自研晶片 料明年量產
彭博：小米擬自研晶片 料明年量產
加關稅威脅推升美元債息 加元4年半低 澳紐元下滑
加關稅威脅推升美元債息 加元4年半低 澳紐元下滑
聯儲官員連環放鴿 料續下調利率
聯儲官員連環放鴿 料續下調利率
加州擬重啟購電動車補貼 或不包Tesla
加州擬重啟購電動車補貼 或不包Tesla
張兆聰：海豐受美關稅影響有限 可低吸
張兆聰：海豐受美關稅影響有限 可低吸
匯豐港元定存息7日見9厘
匯豐港元定存息7日見9厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
姜靜：減息空間大 歐元續看淡
姜靜：減息空間大 歐元續看淡
技術取勝：復星旅遊挑戰4.5元阻力
技術取勝：復星旅遊挑戰4.5元阻力
劉思明：中國擴免簽國利航空股 國泰上望10元
劉思明：中國擴免簽國利航空股 國泰上望10元
周顯：陳啟宗與其他富豪分別
周顯：陳啟宗與其他富豪分別
湯文亮：銀主賣樓 要錢唔要貨
湯文亮：銀主賣樓 要錢唔要貨
屯門43年樓274萬沽 3個月炒貴三成 實呎6828元 6年前做價曾高見428萬
屯門43年樓274萬沽 3個月炒貴三成 實呎6828元 6年前做價曾高見428萬
峻源低層4房1900萬沽 3年實蝕57%
峻源低層4房1900萬沽 3年實蝕57%
合生呎價2萬放售中環中心兩層 或蝕逾半
合生呎價2萬放售中環中心兩層 或蝕逾半
蛋撻王創辦人5838萬購觀塘工廈
蛋撻王創辦人5838萬購觀塘工廈
滙都II加推90伙 周六先到先得發售
滙都II加推90伙 周六先到先得發售
101 KINGS ROAD鄰近港鐵站擁地利
101 KINGS ROAD鄰近港鐵站擁地利
新世界皇都戲院重建項目1期涉400伙
新世界皇都戲院重建項目1期涉400伙
星展香港董事總經理吳淑燕：看好私銀業務 將擴港團隊
星展香港董事總經理吳淑燕：看好私銀業務 將擴港團隊