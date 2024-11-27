明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

美將加關稅嚇窒 人幣曾低見7.2729

【明報專訊】美國候任總統特朗普稱，將在上任首日增加加拿大和墨西哥進口貨品關稅25%，並向中國進口貨品額外上調10%關稅，一度將美匯指數推升上107.5水平，離岸人民幣昨日早上曾急挫逾260點子（1元等於1萬點子），低見7.2729，再見7月底以來低位，不過稍後人民銀行開出7.19元中間價，已連續15日較市場按貨幣籃子計算的中間價偏強，麥格理中國經濟學家胡偉俊認為，內地會以刺激政策而非人民幣貶值應對關稅，預期人行會維持人民幣兌美元匯率相對穩定。

在岸人民幣早市曾跌至7.2541，下午進一步跌至7.259的約4個月新低。晚上美匯指數上升動力減弱，截至晚上9時倒跌0.2%至106.69，在岸人民幣跌幅收窄至79點子，報7.2473，離岸人民幣報7.2572，下跌108點子。彭博社引述交易員指出，中資大行於在岸市場早段大量沽出美元，日內續向市場提供美元流動性，限制人民幣跌幅。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰指出，內地的政策反應將對人民幣起重要作用，因應內地資本外流及對經濟增長前景擔憂，預計人行不會讓人民幣按比例貶值來對冲關稅風險，不過，他認為人行未必久守7.2，預期在年底前會將中間價錨定在7.35以內，以應對關稅。

相關字詞﹕關稅 人民銀行 人民幣 特朗普

上 / 下一篇新聞

存保會：港人月儲9800元創新高 準退休人士平均擁545萬才感安全
存保會：港人月儲9800元創新高 準退休人士平均擁545萬才感安全
港10月出口增幅放緩至3.5% 遜預期
港10月出口增幅放緩至3.5% 遜預期
亞洲區股市受壓 恒指升8點保不失
亞洲區股市受壓 恒指升8點保不失
順豐今掛牌 輝立暗盤跌0.88%
順豐今掛牌 輝立暗盤跌0.88%
騰訊據報境外籌資 擬發美元離岸人幣債
騰訊據報境外籌資 擬發美元離岸人幣債
維他奶回應楊協成掃貨：唔知佢想點 中期賺1.7億升5% 派息大增逾1.8倍
維他奶回應楊協成掃貨：唔知佢想點 中期賺1.7億升5% 派息大增逾1.8倍
周大福少賺44%遜預期 削中期息
周大福少賺44%遜預期 削中期息
對冲黃金損手 六福半年經營溢利減逾半
對冲黃金損手 六福半年經營溢利減逾半
知行汽車上市不足一年 配股籌7300萬
知行汽車上市不足一年 配股籌7300萬
WSJ：美關稅威脅累比亞迪墨西哥設廠陷兩難
WSJ：美關稅威脅累比亞迪墨西哥設廠陷兩難
匯彩料今年業務破紀錄 擬拓東南亞南亞
匯彩料今年業務破紀錄 擬拓東南亞南亞
長建拒評或購泰晤士水務報道
長建拒評或購泰晤士水務報道
彭博：小米擬自研晶片 料明年量產
彭博：小米擬自研晶片 料明年量產
加關稅威脅推升美元債息 加元4年半低 澳紐元下滑
加關稅威脅推升美元債息 加元4年半低 澳紐元下滑
聯儲官員連環放鴿 料續下調利率
聯儲官員連環放鴿 料續下調利率
加州擬重啟購電動車補貼 或不包Tesla
加州擬重啟購電動車補貼 或不包Tesla
張兆聰：海豐受美關稅影響有限 可低吸
張兆聰：海豐受美關稅影響有限 可低吸
匯豐港元定存息7日見9厘
匯豐港元定存息7日見9厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
姜靜：減息空間大 歐元續看淡
姜靜：減息空間大 歐元續看淡
技術取勝：復星旅遊挑戰4.5元阻力
技術取勝：復星旅遊挑戰4.5元阻力
劉思明：中國擴免簽國利航空股 國泰上望10元
劉思明：中國擴免簽國利航空股 國泰上望10元
周顯：陳啟宗與其他富豪分別
周顯：陳啟宗與其他富豪分別
湯文亮：銀主賣樓 要錢唔要貨
湯文亮：銀主賣樓 要錢唔要貨
屯門43年樓274萬沽 3個月炒貴三成 實呎6828元 6年前做價曾高見428萬
屯門43年樓274萬沽 3個月炒貴三成 實呎6828元 6年前做價曾高見428萬
峻源低層4房1900萬沽 3年實蝕57%
峻源低層4房1900萬沽 3年實蝕57%
合生呎價2萬放售中環中心兩層 或蝕逾半
合生呎價2萬放售中環中心兩層 或蝕逾半
蛋撻王創辦人5838萬購觀塘工廈
蛋撻王創辦人5838萬購觀塘工廈
滙都II加推90伙 周六先到先得發售
滙都II加推90伙 周六先到先得發售
101 KINGS ROAD鄰近港鐵站擁地利
101 KINGS ROAD鄰近港鐵站擁地利
新世界皇都戲院重建項目1期涉400伙
新世界皇都戲院重建項目1期涉400伙
星展香港董事總經理吳淑燕：看好私銀業務 將擴港團隊
星展香港董事總經理吳淑燕：看好私銀業務 將擴港團隊