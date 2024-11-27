美將加關稅嚇窒 人幣曾低見7.2729

在岸人民幣早市曾跌至7.2541，下午進一步跌至7.259的約4個月新低。晚上美匯指數上升動力減弱，截至晚上9時倒跌0.2%至106.69，在岸人民幣跌幅收窄至79點子，報7.2473，離岸人民幣報7.2572，下跌108點子。彭博社引述交易員指出，中資大行於在岸市場早段大量沽出美元，日內續向市場提供美元流動性，限制人民幣跌幅。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰指出，內地的政策反應將對人民幣起重要作用，因應內地資本外流及對經濟增長前景擔憂，預計人行不會讓人民幣按比例貶值來對冲關稅風險，不過，他認為人行未必久守7.2，預期在年底前會將中間價錨定在7.35以內，以應對關稅。