亞洲區股市受壓 恒指升8點保不失

瑞銀：恒指明年底目標20000

恒指昨晨低開96點，已為全日低位，其後曾倒升最多144點，高見19,295點。午後走勢反覆，收報19,159點，升8點或0.04％。國指和科指連跌4日，收市齊創兩個月低位。大市成交較上日減少33%至1222億元。北水淨流入68.65億元，較上日增加4.7倍，是11月18日以來最多。

科網股個別發展，美團（3690）從兩個月低位回升，收市報164.3元，升1.4%。百度（9988）收報81.1元，升逾4%，為表現最好藍籌。惟小米（1810）跌逾4%，收市報27.2元；騰訊（0700）收報393.8元，跌0.35%。

Tesla中國引發汽車減價戰，汽車股走低，東風（0489） 跌近13%；比亞迪（1211） 跌1%；被高盛調低投資評級至「沽售」的蔚來（9866）跌逾半成。蘋果概念股回落，舜宇（2382）跌2.5%；鴻騰（6088）跌逾8%。

瑞銀發表報告，預計明年港股將面臨挑戰。雖然美國啟動減息周期，惟考慮到美國可能會對中國進口商品加徵關稅，中美角力可能升級，故對市場持謹慎態度。預計明年底恒指和MSCI香港指數的目標分別為20,000點和8400點，對應指數回報持平。

分析：恒指走勢差 或跌穿萬九

信誠證券聯席董事張智威表示，港股市底仍弱，恒指技術走勢差，後市有可能跌穿萬九點，下試100天線約18,782點。同時要留意大市成交持續縮減，若跌穿1000億元水平，反映資金不願入市，成交隨時「打回原形」，即回復至內地9月宣布救市前千億元以下成交水平。