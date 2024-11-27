港10月出口增幅放緩至3.5% 遜預期

麥萃才：美加關稅影響非想像中大

按地區劃分，期內輸往亞洲的整體出口貨值上升5.3%。輸往中國內地出口升幅放緩至8.6%（見表），結束連續七個月的雙位數升幅；不過輸往美國出口由跌轉升，按年增長5.8%。輸往印度和日本的出口跌幅均擴大；另輸往英國和荷蘭的出口分別跌38%和14.5%。另一方面，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅。由中國內地的進口按年升2.6%，台灣和日本分別增加18.2%和7.1%。從新加坡進口由上月按年跌2.7%轉升15.6%，美國由上月跌9.8%轉升23.1%，不過，來自韓國的進口由上月按年升13.5%轉跌7.7%。以主要貨品類別來看，「電動機械、儀器和用具及零件」整體出口按年升10.4%、進口亦增7.3%。

浸大會計、經濟及金融系副教授麥萃才表示，輸往歐盟地區的出口轉弱或因當地經濟疲弱和匯率影響，尤其特朗普勝出總統大選期間美元相對轉強。另外，東盟經濟表現轉好，亦與中國貿易較少摩擦，料將成香港未來出口增長動力。

對於特朗普稱上台後將對中國商品加徵關稅，麥認為，自2018年起美國向中國徵收的商品平均關稅是近兩成，最惠國待遇「名存實亡」，即使有美國議員促取消中國最惠國待遇，影響也有限。他又指部分香港廠商已轉移至東南亞作生產地，同時亦未必視歐美為主要市場，相信美國加徵關稅影響非想像中大。

大新：明年出口增長或停滯

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，本港進出口增長均連續三個月放緩，主要由於利好的基數因素逐步減退，尤其是出口至中國內地。出口商在過去數月或因歐美國家計劃對華加徵關稅而提前出貨的因素亦可能已大致消化。該行估計，本港今年全年出口或錄得單位數升幅，明年的增長或出現停滯。