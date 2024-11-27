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經濟

存保會：港人月儲9800元創新高 準退休人士平均擁545萬才感安全

【明報專訊】港人儲蓄意願持續提升，香港存款保障委員會（存保會）公布今年度「儲蓄安全感」指標調查，結果顯示有儲蓄習慣的受訪港人，每人每月平均儲蓄9800元，按年增加8.9%，創歷來新高。同時今年存保會亦就50至65歲在職的「準退休人士」做深入調查，受訪人士認為平均每人需要擁有545萬元儲蓄，才有足夠安全感退休，即一對夫婦退休便需要多於千萬元，較2019年同樣調查多4%。

明報記者 歐陽偉昉

相關調查於8月至10月訪問1001名18歲以上港人，並對323名準退休人士做深入意見調查。結果顯示，36.2%準退休人士表示準備在65歲至69歲退休，為人數最多的群組，平均計劃退休年齡為64歲。若沒有足夠儲蓄，33.5%受訪者指會尋找兼職，另各有16.8%表示盡量節省支出和延後退休，以維持生活穩定。

存保會主席解釋：近年物價上升

存保會主席劉燕卿認為，準退休人士對退休有足夠安全感需要的金額上升，是因為近年物價上升，屬正常調節，本港人口老化、壽命更長，不少港人積極準備退休。執行調查的中大香港亞太研究所副所長（執行）鄭宏泰則指出，或顯示「養兒防老」的觀念漸漸淡化。

中大鄭宏泰：養兒防老觀念淡化

整體市民而言，以維持一年的生活水平為準，有確實回答具體金額的831名受訪者中，認為平均需要擁有103萬元儲蓄或流動資金，方能獲足夠安全感，較去年減少4.63%。銀行存款利率高企、投資環境波動，675名有儲蓄習慣的受訪者中，有78.5%表示銀行存款為其儲蓄方式，較去年多近5個百分點，另有29.8%表示以投資股債等金融資產儲蓄。美國開始減息，鄭宏泰認為市民存放在銀行資金或會減少，但可刺激消費、推動投資和業務擴張，都是正面現象。

「經濟不確定 市民減消費」

今年調查顯示67%受訪者表示有儲蓄習慣，與去年相若，其中逾四成表示每月平均儲蓄可達1萬元或以上，較去年增加6個百分點。以截至今年第三季，本港就業人士每月就業收入中位數2萬元計算，今年平均每月儲蓄對入息比率為49%，較去年上升4個百分點。高儲蓄率反映市民收入用於消費的佔比減少，鄭宏泰認為，當經濟未來面臨一定的不確定因素，市民會傾向減少消費，顯示現時對經濟有憂慮，較難刺激消費，因此香港疫後消費並沒有急速反彈。不過鄭宏泰指出，儲蓄增加也反映了市民收入增加，就業機會多，認為數據反映的情况仍偏向正面。

相關字詞﹕鄭宏泰 劉燕卿 存保會 儲蓄 融資 退休 投資 消費

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