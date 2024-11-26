機組人員1.5萬租弦海兩房 回報4厘

業主9月減息前443萬低撈 呎價不足萬元

值得留意的是，上述單位成交呎價僅9911元，屬屋苑首度跌穿1萬元二手成交；上手業主2019年625.83萬元一手買入，當時帳面蝕逾182萬元或29%。市區方面，私宅租務仍活躍。中原高級資深區域營業經理沈興和表示，堅尼地城老牌屋苑嘉輝花園新錄租賃成交，A座中層3室，實用面積282方呎兩房戶，以1.55萬元租出、實用呎租55元。業主今年4月、即政府全面「撤辣」後以393萬元購入，租金回報約4.7厘。

另美聯助理區域經理鄭琨指出，西灣河嘉亨灣2座中層F室，實用面積498方呎兩房戶，以2.5萬元租出、實用呎租逾50元；業主早於2004年以約397.8萬元一手購入，租金回報約7.5厘。中原高級資深分區營業經理鄭永馨表示，鄰近奧運站的瓏璽，位於1座高層C室，實用面積1271方呎4房雙套間隔、望海景，以5.5萬元租出、實用呎租43元；業主2011年以約2783萬元一手購入，租金回報約2.4厘。