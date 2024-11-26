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經濟

香港地產

內地客4620萬入市囍滙 8年實蝕四成半

【明報專訊】近月市場錄得不少大幅蝕讓個案，部分內地客趁機撈底入市。其中灣仔囍滙一個連天台特色戶，以4620萬元由內地背景買家購入，一手原業主持貨約8年，連使費蝕約3100萬元或約46%，無論金額及幅度均料為屋苑最大宗蝕讓個案。

上述單位為囍滙5座一個連天台及泳池特色單位，原以6500萬元放售，但據資料顯示，本月初以4620萬元易手，較叫價大減1880萬元或29%，單位實用面積1803方呎，4房雙套間隔，並連1939方呎平台、天台及泳池，實呎25,624元。原業主2016年11月底以約6672萬元一手購入，帳面蝕讓約2052萬元，但由於當年原業主需付樓價15%雙倍印花稅、即涉約1001萬元，若連使費料實蝕約3100萬元或約46%。新買家名字則以普通話拼音，料為內地背景人士。

內地客565萬購修頓兩房戶

事實上，內地客近期入市轉趨積極，部分樓齡較高的港鐵沿線屋苑亦成為他們入市對象。中原地產分行高級資深分區營業經理翁梓軒表示，樓齡約36年的灣仔修頓花園，一個實用面積423方呎中層3室兩房戶，獲內地客以565萬元購入自用，實呎13,357元。原業主2011年430萬元購入，持貨約13年，帳面獲利135萬元或逾三成。

泓都兩房990萬沽 4年半實蝕兩成

另堅尼地城泓都3座高層D室，實用面積530方呎，兩房間隔，享海景，990萬元沽出，實呎18,679元。買家為內地客，購入單位自用。原業主2020年3月1155萬元購入，持貨約4年半，帳面蝕讓165萬元或約16%，連使費料實蝕約218萬元或22%。

此外，荃灣荃威花園錄遺產貨易手，位於C座低層8室，實用面積555方呎，兩房間隔，遺產承辦人2020年接管物業後隨即放盤，開價659萬元，最終以368萬元沽出，累減291萬元或44%，實呎6631元。據了解，買家為同屋苑分支家庭，原業主1978年約15萬元買入單位，單位46年間大幅升值353萬元或24倍。

相關字詞﹕內地客入市 荃威花園 泓都 修頓花園 蝕讓成交 囍滙

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