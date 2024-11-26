YOHO WEST一房358萬沽 1年蝕9% 代理稱項目暫錄7個二手放盤 叫價高於買入價

明報記者 江俊洋 趙頌明

YOHO WEST開售近1年迄今累沽約1200伙或約86%，據了解，項目仍進行交樓程序。祥益地產高級經理林家倫表示，屋苑2A座高層A6室，實用面積303方呎1房間隔，原業主未收樓已在二手市場以420萬元放盤，並以358萬元沽出，實呎11,815元。

上述單位買家為區外客，料購入單位後作收租用途，以項目早前同類1房戶月租1.15萬元計，租金回報料約3.9厘。原業主去年12月底404萬元一手購入，持貨不足1年，帳面蝕46萬元或11.4%，連使費及發展商當時提供回贈，料實蝕約35萬元或近9%。

同類月租1.15萬 回報約3.9厘

據區內代理表示，YOHO WEST現有約7個二手放盤，部分仍未收樓，所有業主叫價均較一手買入高，如3A座高層戶，實用面積363方呎、1房連儲物室間隔，業主現以588萬元放售，較今年初一手買入價約515萬元，高約73萬元或約14%。代理稱，屋苑近期的租賃表現不俗，相信用作投資的業主未必輕易蝕讓沽貨。

累沽約1200伙 本月陸續入伙

整個YOHO WEST系列分兩期發展，共提供逾1900伙，項目第2期仍待批預售；據地政總署資料，該期數涉525伙，預計2026年9月落成，即樓花期約22個月。

新地副董事總經理雷霆今年5月曾表示，項目第2期擬第三季推出。鄰區洪水橋泛海（0129） 發展的滙都II，上周以折實均呎1.04萬元首推81伙，較去年7月滙都I首批折實均呎1.37萬元低約24%。

至於區內指標屋苑嘉湖山莊本月累錄23宗成交，惟較上月同期30宗回落23%，個別更錄蝕讓。中原副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊美湖居3座高層C室，實用面積544方呎3房間隔，以445萬元沽出，實呎8180元。上址原業主2018年10月548萬元買入，帳面蝕約103萬元或19%，連使費料實蝕約124萬元或23%。

另外，美聯助理聯席董事鄧涇渭稱，洪水橋朗峰園2座低層F室，實用面積567方呎兩房間隔，獲區內家庭客以446.8萬元承接，實呎7880元。原業主2012年257萬元購入，持貨約12年，帳面賺189.8萬元或約74%。