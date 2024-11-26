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經濟
2024年11月26日星期二
股市最前線
許正宇：擬據月入設無抵押貸上限 關注涉外傭低收入人士貸款 明年上半年諮詢
港股兩月低 MSCI換馬助成交破1800億
瑞銀料MSCI中國明年回報5%至6%
人幣中間價7.1918 連續14日高預期
時代中國清盤申請聆訊據報押後兩月
畢馬威：45%內地CEO看好明年經濟 佔受訪者不足一半 報告稱中國有效需求不足
瑞銀：華輸歐車輛設底價屬正面
旺旺多賺8% 料續受惠原料成本降
煤氣伙佛燃能源內地建綠色甲醇廠
萊蒙2.5億售九龍塘啟思正校地皮
市場歡迎財長人選 美股債齊升 貝森特：首要任務落實減稅
巴菲特委3受託人監督慈善事業
馬斯克暗示擬購媒體MSNBC
張兆聰：粉筆擁AI概念 尾市拉升可留意
富邦港元定存息1個月見4.88厘
美元定存高息精選
黃雯怡：小米金山軟件帶挈金山雲
鄺超靈：生成式AI為職安健注入新動能
薛偉傑：華為據報再推新晶片 惟製程良率產量受限制
技術取勝：新東方升至20天線遇阻
何民傑：工作假期應納內地青年
劉思明：新能源產業熱炒 贛鋒協鑫續看高一線
周顯：梁振英牽頭搞香港船商總會
湯文亮：政府應考慮恢復勾地政策
YOHO WEST一房358萬沽 1年蝕9% 代理稱項目暫錄7個二手放盤 叫價高於買入價
內地客4620萬入市囍滙 8年實蝕四成半
機組人員1.5萬租弦海兩房 回報4厘
買家逾2300萬連購兩伙Wetland 4房戶
圓方旋轉木馬招徠 下月推聖誕消費獎賞
珠海新東升董事長 斥逾億購Campton商場
富邦港元定存息1個月見4.88厘
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【明報專訊】港元定存高息精選1個月見4.88厘，為富邦客戶兌換指定貨幣同時開立定存之特惠年利率
（請看附圖）
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許正宇：擬據月入設無抵押貸上限 關注涉外傭低收入人士貸款 明年上半年諮詢
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