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經濟

旺旺多賺8% 料續受惠原料成本降

【明報專訊】內地食品及飲料製造商中國旺旺（0151）昨中午公布，截至今年9月底中期純利按年增7.6%至18.6億元（人民幣，下同），主要受益於部分大宗原材料耗用成本下降，以及整體營業費用管控得宜。

集團預期，截至明年3月底止下半財年仍有望繼續受益於部分原材料成本的下降。每股基本盈利0.1578元，維持不派中期息。旺旺昨午公布業績後，股價變化不大，收報4.57港元，升0.44%。

半年收入跌3.5% 遜預期

上半財年，集團收入按年跌3.5%至108.77億元，低過預期的114.6億元，主要由於休閒食品類中的冰品小類期內收益按年衰退，致集團整體收益承壓。按產品類型劃分，三大分部齊齊錄得跌幅。米果大類整體收益20.57億元，較上年同期微跌約0.13%，儘管受益於發展多元化渠道及海外市場與新興渠道的持續增長，米果產品銷量錄得低個位數增長；乳品及飲料類收益較去年同期下跌1.4%至60.06億元；天氣及銷售節奏影響冰品小類銷售表現，休閒食品類收益按年跌9.9%，達到27.31億元。

期內旺旺錄得毛利51.4億元，按年升0.8%，毛利率按年增2.1個百分點至47.3%。分類毛利率方面，米果類毛利率降2個百分點至41.8%，主因產品結構調整致平均銷售價格略有下降。由於原材料及包裝物料成本下降，乳品及飲料類毛利率增3個百分點至50.3%。得益於優化產品結構和多元化渠道拉升產品平均售價，以及部分原材料成本按年下降，休閒食品類毛利率增1.3個百分點至44.3%。

旺旺存貨周轉天數較今年3月底年度減少4天至77日，主要得益於供應鏈及營運資本效率提升。

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