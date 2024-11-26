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經濟

畢馬威：45%內地CEO看好明年經濟 佔受訪者不足一半 報告稱中國有效需求不足

【明報專訊】畢馬威中國發表《2024年中國首席執行官展望》研究報告，合共有45%的內地受訪首席執行官（CEO），對未來1年中國經濟增長前景「有信心」或「非常有信心」，意味對明年展望呈樂觀的受訪者人數不足一半（見圖）；同時有43%受訪者對未來1年中國經濟增長前景持「中立」態度，「不太有信心」及「根本沒有信心」分別有11%和2%。報告續稱內地經濟正處於結構調整轉型的階段，中國有效需求不足顯現價格走弱，進一步制約消費和投資。

明報記者 江陵凱

報告同時亦詢問受訪CEO對未來1年全球經濟增長前景的看法，分別有28%和4%受訪CEO表示「有信心」及「非常有信心」，對其表示正面的比例為32%，低過對中國經濟增長正面的45%。48%則持「中立」態度。另表示「不太有信心」和「根本沒有信心」分別有兩成和0%。

CEO稱現為生存模式 非發展模式

是次針對中國本土各行業領導的意見調查於今年4至5月期間行，訪問了來自14個主要行業、共114位首席執行官，以了解他們對未來發展前景的展望和企業發展戰略的轉變意見。

看好管理層集中工業製造科技領域

報告指出，今年上半年全球經濟雖見有所回升，但發達經濟體利率政策邁向正常化的步伐放緩，加上地緣政治、貿易保護主義，以及大選年的不確定性，對全球經濟增長產生一定影響。報告亦提到，受訪CEO表示當前的營運策略為「生存模式」、而非「發展模式」，另分別有34%及32%受訪CEO表示，未來1年的投資計劃及員工總數料將為「基本持平」。但報告同時指出，仍有部分行業的CEO對其企業收入仍持樂觀態度。調查發現，對今年企業營業收入預期有信心的管理層，均集中於工業製造及科技領域。其中逾九成工業製造業CEO預期，今年其企業營業收入將保持增長；另研究亦有94%的科技行業CEO預料，今年營業收入增長速度超過5%。

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