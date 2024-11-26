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經濟

人幣中間價7.1918 連續14日高預期

【明報專訊】人民銀行昨日開出人民幣中間價7.1918，較上個交易日高出24點子（1元等於1萬點子），同時高於市場預期的7.2422水平，亦為連續第14日人行開出較市場預期高的中間價。有分析認為人行此舉務求令人幣有序貶值。

分析：人行或務求有序貶值

另外，人行昨亦開展2493億元（人民幣，下同）7天期逆回購操作，利率維持於1.5厘，單日淨投放767億元。另亦同時續做9000億元中期借貸便利（MLF），利率維持2厘。

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，人行連續多日開出較高的人幣中間價，反映人行務求令人幣循序漸進且有序地貶值，更表示不排除人行會如過去一樣，對銀行窗口指導，防人民幣短期內大幅貶值。截至昨晚7時半，人民幣在岸價升3點子至7.2441，與中間價相差523點子。離岸價則報7.2483，升114點子。

大摩料貶值幅度不及2018至2019年

摩根士丹利發表報告指出，參考2018至2019年時，美國上調關稅11個百分點而其時人民幣兌美元貶值11.5%，意味當時人民幣貶值完全抵消美國增關稅影響；該行料是次美國或上調關稅15個百分點，若同樣要求完全抵消增關稅影響，則意味人民幣兌美元或要見8算。

但大摩認為目前情况有所不同，首先當年中美貿易關係緊張以致中國減少對美國出口，且與2018年相比，目前中國經濟基本面較弱，若容許人民幣再大幅度貶值將加速資本外流，而事實上，2018至2019年緊張局勢前中國仍錄得資本流入，而自2022年以來中國正處於資本外流。

再者，該行料明年內地推出財政刺激規模為3萬億元人幣，名義GDP增速將放緩，故綜合多個因素，預料是次人民幣貶值幅度不及2018、2019年，估計至明年底人民幣兌美元將見7.6水平。

盧楚仁亦認為，人行有機會「開綠燈」容評人民幣適當地貶值，以對冲貿易戰和關稅帶來的負面影響，料人幣離岸價今年底約為7.37水平，明年底則見7.8至8算。

相關字詞﹕中國關稅 7天期逆回購 中期借貸便利 摩根士丹利 離岸人民幣 在岸人民幣 人民幣中間價 人民銀行 人民幣貶值 人民幣

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