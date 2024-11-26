港股兩月低 MSCI換馬助成交破1800億

北水淨流入減逾半至12億

恒指高開77點，最多升121點，高見19,351，但A股下跌，港股亦轉跌，最多跌127點，低見19,102，收市報19,150，是9月25日後收市新低。港股連跌3日，累跌554點。國指及科指亦連跌3日，昨分別跌0.36%及0.26%。

MSCI指數換馬，於收市競價時段成交大增，全日成交達1832億元，較上日增加16%，是11月13日後最多。北水淨流入較上日減少53%至12.02億元，資金淨買入最多的是阿里（9988），淨入達8.5億元；淨賣出最多的是美團（3690），淨沽達15.4億元。

重磅科網股捱沽，美團於恒指權重被調低，與京東（9618）齊跌逾3%；騰訊（0700）跌逾1%；阿里巴巴終止七連跌，逆市升1.5%，成交居首達133.4億元。

快手新東方升4% 新世界挫4%

兩隻藍籌新貴快手（1024）及新東方（9901），分別升4.5%及3.9%。被剔出藍籌股的新世界發展（0017）跌逾4%。將納入科指的美的（0300）升4%。中金發表報告，估計分別有3.5億美元及6355萬美元的被動資金，追入快手及新東方，需時分別約1.2及1.6個交易日完成，而估計新世界發展就有2211萬美元的被動資金流出，需要約1.4個交易日完成。美的就有約3.1億美元的被動資金流入，需時約3.3個交易日完成。

獨立股評人郭思治表示，本周三（27日）期指轉倉，不排除有「國家隊」維穩，但認為就算有，港股升勢難維持，現時市場心態很保守，因認為即使內地有政策出台，不會即時令經濟轉好；美國減息的刺激亦不大，加上市場擔憂美國總統當選人特朗普上任後對華制裁行動升級，都令資金入市態度保守，港股勢頭偏軟，初步支持位萬九點，若失守或見18,700點。