明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

居家護理服務助長者在家安老

【明報專訊】香港人口老化，對外傭、安老院宿位及醫療服務需求日益增加。其實，安老及療養服務不一定要在院舍進行，有本地醫療服務公司提供居家護理方案，協助行動不便的「老友記」在家安老，讓長者盡可能留在熟悉的家中及社區內安享晚年，若然經濟能力許可，長者及其家人或可考慮採用相關服務。

明報記者 袁國守

本港長者數目愈來愈多，65歲及以上人口將由2021年的150萬，上升至2039年的252萬，佔總人口的31%。正所謂「年紀大機器壞」，隨年紀漸長，身體毛病會愈多，而本港「老友記」數目持續增加，在此人口結構改變下，市民對醫療和社會照顧的需求亦不斷攀升。

熟悉環境安享晚年 兼享全面醫療護理

然而，近年本港外傭和安老院宿位需求相當緊張，有見及此，私營醫療服務機構卓健醫療服務近日推出「卓健居家護理」（下稱「居家護理」）服務，為長者和病患者提供專業和個人化的收費居家護理及照顧服務，即長者不用入住安老院，亦可享受全面的醫療護理。

卓健醫療總經理朱怡菁表示，明白到人口老化所帶來的挑戰，同時深信長者不必離開舒適的家居環境亦可獲得所需的醫療護理，該公司推出全新「居家護理」服務，承諾提供全面、以病人為本和滿足病人需要的服務，透過讓年長的病患者在熟悉的環境中安享晚年，並希望能減輕病患家人的壓力。

目前「居家護理」透過卓健醫療超過14,000名註冊護士及護理人員的專業網絡，提供多元化護理服務和個人化護理計劃，確保長者、手術後病患和慢性疾病患者的安全、舒適和身心健康。另外，「居家護理」服務支援使用長者社區照顧服務券，有助減輕長者及其家人的財務負擔。

支援使用長者社區照顧服務券

「居家護理」提供的多元化護理服務，主要環繞居家安老、上門醫護及陪診接送三個範疇。其中的居家安老服務，包括照顧長者個人衛生、起居飲食及監察健康等；至於上門醫護服務，包括傷口/壓瘡護理、藥物注射、腹膜透析及更換鼻胃喉、尿喉及尿袋等；陪診接送服務方面，可安排醫護支援人員或保健員，陪同病患人士或長者前往診所或醫院覆診。

至於「居家護理」的服務流程，大致分為4個步驟：（1）客戶可以隨時透過卓健手機App、電話/WhatsApp與該公司了解服務詳情，並將於24小時內收到回覆；（2）專屬護理顧問與客戶跟進，深入了解需要並提供建議及制定個人化計劃；（3）護理顧問為客戶對合適的護士和護理人員，安排到戶服務；（4）護理服務期間，護理顧問會跟進客戶反饋，適時並因應情况靈活調整服務計劃，以提供最高標準的護理和照顧。

「居家護理」提供單日、每周、每月，或7×24等彈性服務計劃，費用可參考附表展示的護理方案例子。若選擇預付計劃，挑選的服務人員為註冊護士/登記護士/護理員，可享折扣優惠，例如預付金額4000元起，可享折扣九八折，預付金額5萬元及10萬元起，折扣分別為九六折及九五折。

選擇預付計劃 可享折扣優惠

卓健醫療近日更進一步，推出「卓健護理介紹所流動應用程式」，簡化了求職流程，已登記的護士及護理人員可隨時隨地接收最新職缺資訊，儲存及分享工作機會，令工作配對流程更靈活便捷。該公司稱，將繼續引領數碼醫健新時代，透過創新方案並積極與政府及社會各界合作，共同應對醫療資源及人手短缺的挑戰。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]

相關字詞﹕袁國守 退休綢繆

上 / 下一篇新聞

空運界提升軟硬件設備迎三跑 空運貨站設新服務中心 建系統簡化流程
空運界提升軟硬件設備迎三跑 空運貨站設新服務中心 建系統簡化流程
莞港物流園助吸內地貨源 業界：船程較長 易受天氣影響
莞港物流園助吸內地貨源 業界：船程較長 易受天氣影響
國泰積極擴新航點 員工一年添6000人
國泰積極擴新航點 員工一年添6000人
Planto：B2B業務伙拍逾15亞洲金融機構
Planto：B2B業務伙拍逾15亞洲金融機構
順豐中間34.3元定價 今年次大IPO
順豐中間34.3元定價 今年次大IPO
瑞銀財富管理 Sundeep Gantori：互聯網30周年 續看好美龍頭科技股
瑞銀財富管理 Sundeep Gantori：互聯網30周年 續看好美龍頭科技股
特朗普當選 科企監管風險料可控
特朗普當選 科企監管風險料可控
諾比侃擁AI概念 連續3年賺錢
諾比侃擁AI概念 連續3年賺錢
悅榕莊母企擬布吉增建豪宅 價值78億 冀更多內地客重臨 見中東印度客入市
悅榕莊母企擬布吉增建豪宅 價值78億 冀更多內地客重臨 見中東印度客入市
酒店業務輕資產模式擴張 看好港前景
酒店業務輕資產模式擴張 看好港前景
眾安銀行今推App買賣虛幣服務
眾安銀行今推App買賣虛幣服務
OSL看好代幣化發展 伙兩基金覓機遇
OSL看好代幣化發展 伙兩基金覓機遇
OSL加入沙盒 探索固定收益投資基金代幣化
OSL加入沙盒 探索固定收益投資基金代幣化
中飛租賃擬售6飛機予FTAI Aviation
中飛租賃擬售6飛機予FTAI Aviation
坑渠蓋光伏發電 供檢測器測毒氣
坑渠蓋光伏發電 供檢測器測毒氣
擬進軍中東泰國 料明年可錄盈利
擬進軍中東泰國 料明年可錄盈利
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：力拓海外 比亞迪Call 23168
劉思明：力拓海外 比亞迪Call 23168
張兆聰：光伏股弱勢 伺機低吸博反彈
張兆聰：光伏股弱勢 伺機低吸博反彈
張兆聰：AI軟件股熱炒 可吼TWLO
張兆聰：AI軟件股熱炒 可吼TWLO
伍禮賢：金山軟件遊戲業務潛力大
伍禮賢：金山軟件遊戲業務潛力大
涂國彬：美債台高築主導 金價整固後回穩
涂國彬：美債台高築主導 金價整固後回穩
陳大為：特朗普上任後 Trump Trade見光死？
陳大為：特朗普上任後 Trump Trade見光死？
袁國守：羊城被低估 實力不容忽視
袁國守：羊城被低估 實力不容忽視
謝偉銓：完善廢物處理 加強源頭減廢
謝偉銓：完善廢物處理 加強源頭減廢
《幫你格價》：海外網購宜揀高回贈信用卡
《幫你格價》：海外網購宜揀高回贈信用卡
沈永年：灣區養老生活便利 醫療環境好
沈永年：灣區養老生活便利 醫療環境好
荷寶投資管理：2025全球經濟存挑戰 美增長料放緩
荷寶投資管理：2025全球經濟存挑戰 美增長料放緩
陳正犖：日圓具反彈條件 阻力位151.9
陳正犖：日圓具反彈條件 阻力位151.9
許健生：2024資訊及通訊科技獎：港創科未來
許健生：2024資訊及通訊科技獎：港創科未來
溫傑：保誠業務穩健 中長線可關注
溫傑：保誠業務穩健 中長線可關注
袁國守：地緣風險升 持黃金Bitcoin分散風險
袁國守：地緣風險升 持黃金Bitcoin分散風險
林少陽：壽司郎排長龍 服務質素成關鍵
林少陽：壽司郎排長龍 服務質素成關鍵
技術取勝：中電處上升軌之上
技術取勝：中電處上升軌之上
李聲揚：比特幣可買 要控制注碼
李聲揚：比特幣可買 要控制注碼
蔡金強：閩南海鮮二三事
蔡金強：閩南海鮮二三事
艾雲豪：米芝蓮三星評級成死亡之吻？
艾雲豪：米芝蓮三星評級成死亡之吻？
李順威：Nvidia對指數影響被誇大
李順威：Nvidia對指數影響被誇大
劉思明：恒指19000點料有支持
劉思明：恒指19000點料有支持
瑞銀亞洲：股價急挫博反彈 百度購27372
瑞銀亞洲：股價急挫博反彈 百度購27372
摩根大通亞洲：股價7連跌 阿里熊61454
摩根大通亞洲：股價7連跌 阿里熊61454
周顯：港金融業非主力靠本地薑支撐
周顯：港金融業非主力靠本地薑支撐
王弼：特朗普是狂人還是溫和派？
王弼：特朗普是狂人還是溫和派？
曾淵滄：中國未狂放水 或留錢打貿易戰
曾淵滄：中國未狂放水 或留錢打貿易戰
湯文亮：明賺實蝕vs.明蝕實賺
湯文亮：明賺實蝕vs.明蝕實賺
陳永傑：首3季普通話拼音租客佔三成
陳永傑：首3季普通話拼音租客佔三成
廖偉強：市道漸復蘇 現入市時機
廖偉強：市道漸復蘇 現入市時機
布少明：捕捉樓市轉勢機會
布少明：捕捉樓市轉勢機會
王品弟：一手吸金力強 為樓市刷新紀錄
王品弟：一手吸金力強 為樓市刷新紀錄
一手本月成交850宗 按月挫六成 101 KINGS ROAD將推特色戶 滙都II累售54伙
一手本月成交850宗 按月挫六成 101 KINGS ROAD將推特色戶 滙都II累售54伙
話你知：啟德跑道區本周成新盤戰場 雙鑽明賣32伙
話你知：啟德跑道區本周成新盤戰場 雙鑽明賣32伙
囍匯本月錄10租賃 內地客2.8萬租一房
囍匯本月錄10租賃 內地客2.8萬租一房
白居二320萬購富健兩房戶 業主蝕16%
白居二320萬購富健兩房戶 業主蝕16%
上月商舖買賣減半至6.6億 8個月低位
上月商舖買賣減半至6.6億 8個月低位
MegaBox展示巨型跑步機 融合文化表演
MegaBox展示巨型跑步機 融合文化表演
連方I屆現樓 擁三港鐵線地利
連方I屆現樓 擁三港鐵線地利
晉海特色戶低市價5%易手
晉海特色戶低市價5%易手