居家護理服務助長者在家安老

明報記者 袁國守

本港長者數目愈來愈多，65歲及以上人口將由2021年的150萬，上升至2039年的252萬，佔總人口的31%。正所謂「年紀大機器壞」，隨年紀漸長，身體毛病會愈多，而本港「老友記」數目持續增加，在此人口結構改變下，市民對醫療和社會照顧的需求亦不斷攀升。

熟悉環境安享晚年 兼享全面醫療護理

然而，近年本港外傭和安老院宿位需求相當緊張，有見及此，私營醫療服務機構卓健醫療服務近日推出「卓健居家護理」（下稱「居家護理」）服務，為長者和病患者提供專業和個人化的收費居家護理及照顧服務，即長者不用入住安老院，亦可享受全面的醫療護理。

卓健醫療總經理朱怡菁表示，明白到人口老化所帶來的挑戰，同時深信長者不必離開舒適的家居環境亦可獲得所需的醫療護理，該公司推出全新「居家護理」服務，承諾提供全面、以病人為本和滿足病人需要的服務，透過讓年長的病患者在熟悉的環境中安享晚年，並希望能減輕病患家人的壓力。

目前「居家護理」透過卓健醫療超過14,000名註冊護士及護理人員的專業網絡，提供多元化護理服務和個人化護理計劃，確保長者、手術後病患和慢性疾病患者的安全、舒適和身心健康。另外，「居家護理」服務支援使用長者社區照顧服務券，有助減輕長者及其家人的財務負擔。

支援使用長者社區照顧服務券

「居家護理」提供的多元化護理服務，主要環繞居家安老、上門醫護及陪診接送三個範疇。其中的居家安老服務，包括照顧長者個人衛生、起居飲食及監察健康等；至於上門醫護服務，包括傷口/壓瘡護理、藥物注射、腹膜透析及更換鼻胃喉、尿喉及尿袋等；陪診接送服務方面，可安排醫護支援人員或保健員，陪同病患人士或長者前往診所或醫院覆診。

至於「居家護理」的服務流程，大致分為4個步驟：（1）客戶可以隨時透過卓健手機App、電話/WhatsApp與該公司了解服務詳情，並將於24小時內收到回覆；（2）專屬護理顧問與客戶跟進，深入了解需要並提供建議及制定個人化計劃；（3）護理顧問為客戶對合適的護士和護理人員，安排到戶服務；（4）護理服務期間，護理顧問會跟進客戶反饋，適時並因應情况靈活調整服務計劃，以提供最高標準的護理和照顧。

「居家護理」提供單日、每周、每月，或7×24等彈性服務計劃，費用可參考附表展示的護理方案例子。若選擇預付計劃，挑選的服務人員為註冊護士/登記護士/護理員，可享折扣優惠，例如預付金額4000元起，可享折扣九八折，預付金額5萬元及10萬元起，折扣分別為九六折及九五折。

選擇預付計劃 可享折扣優惠

卓健醫療近日更進一步，推出「卓健護理介紹所流動應用程式」，簡化了求職流程，已登記的護士及護理人員可隨時隨地接收最新職缺資訊，儲存及分享工作機會，令工作配對流程更靈活便捷。該公司稱，將繼續引領數碼醫健新時代，透過創新方案並積極與政府及社會各界合作，共同應對醫療資源及人手短缺的挑戰。

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[袁國守 退休綢繆]