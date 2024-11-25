上月商舖買賣減半至6.6億 8個月低位

同期登記70宗 按月跌8%

據統計，上月商舖買賣註冊宗數錄70宗，按月跌6宗或約7.9%；同期買賣註冊金額錄約6.58億元，相對9月錄逾13億元，按月減少6.46億元或49.5%，為今年2月錄約5.7億元後的8個月低位。

成交集中中細價舖位

若按銀碼劃分，10月商舖成交集中在中細價位物業，價值500萬元或以下物業錄得41宗買賣登記，與9月持平；銀碼500萬以上至1000萬元，以及1000萬以上至2000萬元商舖買賣註冊，分別錄得13宗及8宗，均按月增加2宗（按月增18%及33%）。至於銀碼2000萬元以上至5000萬元物業，錄得6宗買賣註冊，按月減9宗或60%；另銀碼5000萬元以上至1億元商舖買賣註冊，錄得2宗。

美聯旺舖董事梁國文表示，上月億京以約8797萬沽出天水圍天一商城地下巨舖，面積約3869方呎、呎價逾2.27萬元，上述舖位於兩年半前曾有傳獲買家以1.2億元洽購，惟最終未售出，即新成交價比當年洽購價，低逾3200萬元或27%。

至於10月矚目租務成交，不少租客屬內地品牌，其中淘寶以月租約50萬承租尖沙嘴中港城一個面積約4萬方呎巨舖，呎租約13元，預計將打造成體驗館，與線上平台產生協同效應。此外，內地無人機生產及研發商大疆創新，以月租約40萬元，租用銅鑼灣羅素街59至61號麗園大廈地舖，呎租約279元，新租金較舊租上調33%。