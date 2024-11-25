一手本月成交850宗 按月挫六成 101 KINGS ROAD將推特色戶 滙都II累售54伙

明報記者 林可為 江俊洋

受美國聯儲局9月中下旬啟動減息，以及10月新《施政報告》公布放寬按揭成數等新舉措刺激，上月新盤成交市况活躍，全月錄得約2995宗一手成交，創今年3月、即政府全面「撤辣」，錄約4200宗一手成交後，7個月來按月新高，惟本月未有全新矚目新盤開展大型銷售，加上市場觀望美國總統大選等外圍政經因素，11月新盤交投氣氛轉趨平淡。

業界估計全月新盤成交1200宗

綜合市場資訊，本月截至24日整體一手成交錄約850宗，相對10月同期錄約2200宗，按月下跌約61%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑估計，11月全月一手銷情料錄約1200宗，相對上月全月約2995宗，按月減少1795宗或六成。

不過，若本月整體一手成交最終達1200宗，將令今年迄今整體一手銷售量，累增至約1.53萬宗，相對去年約1.08萬宗則增加42%。

101 KINGS ROAD 逾75%買家採建築期供款

至於周末新盤市况，過去兩日整體一手成交錄約192宗，相對前周僅錄約30宗，上升逾5倍；其中樓花期長約14個月的炮台山101 KINGS ROAD，上周六（23日）首輪以價單發售157伙，據成交紀錄冊顯示，沽出98伙，其中逾75%買家選用建築期供款（最高獲18%折扣），連同上周較早時標售3伙，101 KINGS ROAD一周內累售101伙、套現逾8億元。

宏安地產執行董事程德韻表示，是次年輕買家約佔五成，自用及投資亦各佔一半，部署短期推出特色戶應市。

港島豪宅亦持續錄大額成交，新地（0016）旗下北角海璇II，透過招標連售兩伙、吸金約8935萬元；售出單位為第1座11樓、12樓B室，同屬實用面積1164方呎3房戶，連車位成交價4396.8萬和4538萬元，實呎分別3.77萬和3.89萬元，買家成交期同為720日，可獲1.25%家庭回贈，如於270日完成交易可獲3%回贈，由於所獲優惠基本上一樣，料有機會屬同一組買家。

海璇II連沽兩伙3房 吸金8935萬

另泛海元朗洪水橋滙都II，上周六首輪開售81伙，過去兩日累沽約54伙，吸金逾2.2億元，當中包括第6座6樓A03室，實用面積535方呎3房戶，作價598.14萬元、實呎1.11萬元；滙都系列去年推出至今累售直撲470伙，套現近24億元。