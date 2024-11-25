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經濟
2024年11月25日星期一
技術取勝
投資策略
空運界提升軟硬件設備迎三跑 空運貨站設新服務中心 建系統簡化流程
莞港物流園助吸內地貨源 業界：船程較長 易受天氣影響
國泰積極擴新航點 員工一年添6000人
Planto：B2B業務伙拍逾15亞洲金融機構
順豐中間34.3元定價 今年次大IPO
瑞銀財富管理 Sundeep Gantori：互聯網30周年 續看好美龍頭科技股
特朗普當選 科企監管風險料可控
諾比侃擁AI概念 連續3年賺錢
悅榕莊母企擬布吉增建豪宅 價值78億 冀更多內地客重臨 見中東印度客入市
酒店業務輕資產模式擴張 看好港前景
眾安銀行今推App買賣虛幣服務
OSL看好代幣化發展 伙兩基金覓機遇
OSL加入沙盒 探索固定收益投資基金代幣化
中飛租賃擬售6飛機予FTAI Aviation
坑渠蓋光伏發電 供檢測器測毒氣
擬進軍中東泰國 料明年可錄盈利
環球經濟數據
劉思明：力拓海外 比亞迪Call 23168
張兆聰：光伏股弱勢 伺機低吸博反彈
張兆聰：AI軟件股熱炒 可吼TWLO
伍禮賢：金山軟件遊戲業務潛力大
涂國彬：美債台高築主導 金價整固後回穩
陳大為：特朗普上任後 Trump Trade見光死？
袁國守：羊城被低估 實力不容忽視
謝偉銓：完善廢物處理 加強源頭減廢
《幫你格價》：海外網購宜揀高回贈信用卡
沈永年：灣區養老生活便利 醫療環境好
荷寶投資管理：2025全球經濟存挑戰 美增長料放緩
陳正犖：日圓具反彈條件 阻力位151.9
許健生：2024資訊及通訊科技獎：港創科未來
溫傑：保誠業務穩健 中長線可關注
袁國守：地緣風險升 持黃金Bitcoin分散風險
林少陽：壽司郎排長龍 服務質素成關鍵
技術取勝：中電處上升軌之上
李聲揚：比特幣可買 要控制注碼
蔡金強：閩南海鮮二三事
艾雲豪：米芝蓮三星評級成死亡之吻？
李順威：Nvidia對指數影響被誇大
劉思明：恒指19000點料有支持
瑞銀亞洲：股價急挫博反彈 百度購27372
摩根大通亞洲：股價7連跌 阿里熊61454
周顯：港金融業非主力靠本地薑支撐
王弼：特朗普是狂人還是溫和派？
曾淵滄：中國未狂放水 或留錢打貿易戰
湯文亮：明賺實蝕vs.明蝕實賺
陳永傑：首3季普通話拼音租客佔三成
廖偉強：市道漸復蘇 現入市時機
布少明：捕捉樓市轉勢機會
王品弟：一手吸金力強 為樓市刷新紀錄
一手本月成交850宗 按月挫六成 101 KINGS ROAD將推特色戶 滙都II累售54伙
話你知：啟德跑道區本周成新盤戰場 雙鑽明賣32伙
囍匯本月錄10租賃 內地客2.8萬租一房
白居二320萬購富健兩房戶 業主蝕16%
上月商舖買賣減半至6.6億 8個月低位
MegaBox展示巨型跑步機 融合文化表演
連方I屆現樓 擁三港鐵線地利
晉海特色戶低市價5%易手
居家護理服務助長者在家安老
技術取勝：中電處上升軌之上
【明報專訊】九興50周線有支持（圖）
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溫傑：保誠業務穩健 中長線可關注
袁國守：地緣風險升 持黃金Bitcoin分散風險
林少陽：壽司郎排長龍 服務質素成關鍵
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李聲揚：比特幣可買 要控制注碼
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李順威：Nvidia對指數影響被誇大
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湯文亮：明賺實蝕vs.明蝕實賺
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廖偉強：市道漸復蘇 現入市時機
布少明：捕捉樓市轉勢機會
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