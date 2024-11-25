荷寶投資管理：2025全球經濟存挑戰 美增長料放緩

在荷寶設定的基本情景中，預計2025年美國經濟增長將因消費降溫和關稅上調而放緩，但美國仍將維持順周期的財政和貨幣政策。考慮到美國通脹率略高於市場預期，顯示溫和的滯脹趨勢，荷寶預計美國的實際GDP將增長1.7%。歐洲消費可能會因信貸環境放鬆和財政刺激加強而出現溫和的周期性反彈。中國的刺激措施預計將緩解部分下行風險，但不足以逆轉通脹下降的壓力。

在樂觀情景中，荷寶預計，如果全球央行同步放鬆貨幣政策，並且通脹穩步下降，全球經濟增長將會超出預期。如果美國消費維持長期增長趨勢，並且穩定的能源市場抑制通脹，則可能會推動全球經濟復蘇。中美經貿摩擦的緩和將進一步增強企業信心和投資，為股市和新興經濟體提供額外支撐。

美貿策或引發滯脹 恐成強大逆流

在悲觀情景下，荷寶預計全球環境動盪不安，其中關稅壁壘高築、地緣政治緊張局勢升溫，加之軍費開支不斷上升，將共同造成全球滯脹壓力。由此引發的通脹飈升可能會擾亂債券市場和企業投資，美國消費者也將承受關稅成本上升的衝擊。

荷寶多資產解決方案策略師Peter van der Welle表示，美國經濟本身具有韌性，但貿易政策可能會引發滯脹，最終成為經濟中的一股強大逆流；在荷寶的2025年展望中，該公司解釋了在當今數據驅動的環境下，勢頭如何急劇逆轉，並強調靈活配置多元資產的必要性。

荷寶預計，美國股市或將保持上行趨勢，儘管標普500指數在過去一年表現強勁，估值水平有所上升。然而，隨着宏觀經濟形勢演變，市場情緒可能會突然轉變，突顯投資組合多元化和動態管理的重要性。荷寶在展望中建議對利差較小的高收益債券保持謹慎，而歐元投資級信用債相對於美國債券似乎更具吸引力。展望後市，荷寶預計宏觀數據的變化、美國貿易政策和全球流動性狀况將影響2025年的資產類別回報。

向可持續轉型長線成增長動力

展望2025年，荷寶在其可持續投資展望中指出，儘管存在短期不確定性，但這不會動搖長期可持續趨勢的韌性。當前的經濟挑戰或許會使部分企業和投資者在短期內降低對可持續發展的重視程度，惟全球脫碳的大趨勢依然穩固。雖然美國在新一屆政府的領導下可能會暫時減緩對可持續發展的支持，但歐洲加強ESG監管並堅持對綠色行業的承諾，將為可持續投資奠定堅實的基礎。儘管挑戰猶存，但到2025年乃至更遠的未來，預計全球實現可持續發展目標的勢頭將持續強勁。

荷寶可持續投資總監Rachel Whittaker表示，雖然短期內面臨挑戰，但全球經濟向更可持續模式的轉型仍然是長期增長的重要動力；歐洲的監管和政治環境依然有利，而富有遠見的投資者能夠有效地應對短期的不確定性。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[荷寶投資管理 經濟把脈]