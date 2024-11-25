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《幫你格價》：海外網購宜揀高回贈信用卡

【明報專訊】繼「雙11」後，兩大購物減價日黑色星期五（Black Friday）及網絡星期一（Cyber Monday），分別將於本周五（11月29日）及下周一（12月2日）展開。消費者趁各大海外品牌或平台大減價於網上「掃貨」時，要留意不少信用卡均會就外幣簽帳收取手續費，宜選擇可提供較高回贈的信用卡網購，以抵消相關費用。

明報記者 劉敬華

目前市面上大部分銀聯卡均可豁免外幣簽帳手續費，如安信WeWa銀聯鑽石卡便是其中之一，即日起至2025年3月31日，憑該卡透過指定手機支付，包括Apple Pay、OmyCard手機App二維碼支付或銀聯手機閃付，更可獲高達6%的現金回贈，意味在手機於海外網站購物，再以手機支付，便可獲得現金回贈，且不需支付外幣簽帳手續費。要留意現時市場上小部分銀聯信用卡，會就非港元及非人民幣進行的信用卡交易收取手續費，以匯豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡為例，該卡就每項非港元/澳門幣/人民幣進行的信用卡交易，所用外幣匯率已包括交易金額1%的手續費。

抵消外幣簽帳手續費

然而，現時不少海外網站並未支援銀聯卡，而本港大部分Visa及Mastercard信用卡會就外幣簽帳收取1.95%的手續費。還要留意的是，即使海外網站可提供港元結帳選擇，由於此選項大多由海外商戶提供，而並非由發卡機構提供，匯率往往會較發卡機構提供的匯率為高，商戶更會在匯率基礎上收取額外費用，同時本港部分Visa及Mastercard信用卡或會因為這些海外註冊網站的收款地於海外，而收取跨境港幣交易手續費（Cross Border Fee，簡稱CBF），這些Visa及Mastercard信用卡收取的CBF一般為交易費的1%。若相關海外商戶提供的匯率偏高，再加上商戶額外收取的費用及信用卡收取的CBF，實際交易成本或會高於選擇以外幣簽帳收取的1.95%手續費。

宜留意回贈上限及信用卡年費

當然若選擇可就網購提供4%或以上現金回贈的信用卡，有望可完全抵消1.95%外幣簽帳手續費，並可獲得現金回贈。是以比較的信用卡中，撇除就手機支付提供現金回贈的安信WeWa銀聯鑽石卡、DBS Live Fresh信用卡、信銀國際Motion信用卡及AEON CARD WAKUWAKU均可就網上簽帳提供6%現金回贈，意味扣除1.95%外幣簽帳手續費後，仍可獲逾4%的現金回贈，惟要留意相關信用卡的每月現金回贈上限，以及相關信用卡收取的年費。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]

相關字詞﹕幫你格價 外幣網購 信用卡優惠

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