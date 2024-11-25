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經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：羊城被低估 實力不容忽視

【明報專訊】特朗普明年1月才正式重返白宮，內地中央經濟會議亦料等到12月中旬先召開，故近日投資者觀望為主，恒指於19,200至19,800點窄幅上落。趁港股未走出悶局前，談一談較靜態的話題：大灣區。鄰近香港的深圳，已成不少港人的「後花園」，而廣東省省會廣州，好像有點遭冷落，其實羊城被underrated（低估）了。

今天粵港澳大灣區的中心城市，包括廣州、深圳、澳門和香港，而重要節點城市包括肇慶、佛山、東莞、惠州、中山、江門和珠海，十多廿年前筆者已全部踏足，感覺不算陌生，對各個珠三角城市都有一點印象，並親身目睹它們多年來的變化。

大灣區城市，可說各領風騷，若喜歡嶺南文化一定不會失望，值得各位多去遊歷。當中的廣州，多年前因工作關係，每隔兩三個月總要走一趟。2020年初，新冠疫情爆發前，筆者曾前往廣州，之後一別4年多，近日才再次探訪。

跟十多廿年前的明顯分別，當然是交通基建，那時還未有高鐵連接香港和廣州兩地，雖然穗港高鐵開通初期，筆者已搭過好幾次，但好奇想了解疫後最新情况，故近日再次搭高鐵上廣州。相比疫情前，接通穗港兩地的高鐵班次明顯增加，且多了長程高鐵班次，如前往上海和北京，所以中途停站廣州的選擇有不少，搭高鐵去廣州變得更便捷。不過，若如同筆者家住新界東，還是從深圳羅湖出發，搭動車前往廣州東站較省時、方便及慳錢，因就算乘搭動車頭等座，只需99元人民幣，且深圳前往廣州東站只約1小時。好了，到達廣州，若計劃前往廣州市內，廣州東站相比坐高鐵抵達的廣州南站來得方便；相反，如打算去其他大灣區城市，如肇慶和佛山，則廣州南站較吸引，因該站連接廣東城際鐵路，來往肇慶和佛山等地較過往來得方便。

引言提到，在經常北上消費的港人心中，廣州或許被冷落甚至低估。由於深圳是「後起之秀」，不但新建大型商場多，且眾多科技公司在此落戶，包括內地科網龍頭騰訊（0700），廣州昔日的「風頭」好像被搶過去。然而，廣州的實力不容忽視，舉例說，創辦於1957年的廣州交易會，簡稱廣交會，擁有「中國第一展」之美譽，是中國歷史最悠久的綜合性國際貿易盛會，每年春秋兩季舉行，而今年的秋季廣交會已於本月初結束。多年前筆者負責報道世界各地的商貿展，所以亦曾多次參觀廣交會，規模之大、商品之多樣化，可說是內地甚至全球數一數二。可想而知，老一輩說的「廣州城、香港地、澳門街」，不是隨口亂說的。

說完「硬件」，談「軟件」。現時筆者職責，除了編審《Money Monday》外，還負責審閱《明報》日報「活在灣區」和「環球樓市」欄目，當中提及的灣區及環球城市，筆者多曾前往，若硬要揀一處移居或境外置業的城市，廣州會是其一。很簡單，無論語言、飲食和天氣，相比台北、曼谷和檳城等亞洲城市，廣州更接近香港。據近日在廣州搭的士的「老廣州」司機稱，目前識講廣東話的本地司機，佔整體只餘三成，但仍有多個電台以廣東話廣播，對香港人來說，多了一份親切感。

投資方面，雖然廣州以至廣東概念股不少，但多與「磚頭」有關，例如越秀地產（0123）、深圳控股（0604）及雅居樂（3383）等，惟年內表現欠佳，又或成交稀疏，內房債務問題未全然解決前，還是少沾手為妙。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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