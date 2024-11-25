OSL看好代幣化發展 伙兩基金覓機遇

伙拍富蘭克林鄧普頓及華夏基金

OSL上月宣布與富蘭克林鄧普頓及華夏基金在金管局Ensemble沙盒項目合作，分別進行概念驗證及代幣化基金項目試行。刁家駿解釋，兩家合作伙伴當中，富蘭克林鄧普頓數年前已在美國發行代幣化貨幣基金FOBXX，對代幣化技術並不陌生，亦有很豐富的經驗，香港將是其中一個市場選項；華夏作為中資基金的一哥代表性亦很強，現正準備推出代幣化基金，更有意推行至B2B以外市場。

貨幣基金料成代幣化首選

他相信代幣化發展是一個龐大領域，不是一家公司可做到，OSL主要工作是解決投資者及發行商的問題，為產品發行到投資者的過程中，解決推出、分銷、託管及清算、交易的流程；代幣化科技相對已較成熟，外國甚至已開始標準化，發行商已有成熟團隊及資源去處理。刁家駿續稱，香港基金銷售流程過去20多年一直沒有變化，現時有機會改善流程，甚至為基金產品加入新功能。對產品發行商及營運商而言，降低成本亦非常重要，不過前期成本較高，因此亦要看長線發展，OSL未來與兩家基金合作將會投放大量資源，協助產品落地。

展望未來代幣化的可能，刁家駿相信，波動性低、流動性較高的貨幣基金將是發行商作代幣化的首選，其次是政府債券、信貸評級較高的債券；下一階段可能涉及結構性產品，分銷成本較高，發行商亦有動力投入改善基建。

他提到現時市場最關注穩定幣及數碼港元（CBDC）兩個項目，但兩者不可混為一談。前者是私人機構發行的金融工具，後者則由央行發行的貨幣，法幣的法律定義已十分清晰，而穩定幣立法仍待處理，相信法幣電子化可加快交易流程，不過現時仍處早期階段。他稱就算不作太多先進科技的應用，單是在傳統銀行的將清算周期加入更大彈性已帶來很多好處。刁家駿認為，多個國家的穩定幣已進入立法流程，有機會明年下半年達成代幣化及銷售，不過香港的優勢在於有包括OSL在內等多間公司為證監會持牌機構，在中介監管層面而言，法律已經到位，而美國暫時仍有多方面的不確定性、澳洲虛擬貨幣法例尚未有進展等，因此香港確有優勢。