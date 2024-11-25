諾比侃擁AI概念 連續3年賺錢

撰文 旻晞

來自成都的諾比侃，成立於2015年，年初原計劃到A股上市，並向四川監管局提交了上市輔導備案，不過下半年公司指為進一步拓展全球業務，決定轉而到港尋求上市，並於本月12日向聯交所提交了上市申請，獨家保薦人為中金。

AI+交通提供穩定收入 毛利率高

諾比侃專注於AI技術和「數字孿生技術」（指物理對象或系統的虛擬模型，可實時模擬其行為，以便監測和優化），提供應用方案主要有三類：AI+交通、AI+能源及AI+城市治理等產業。AI+交通方案包括應用於軌道交通、城市交通及機場；AI+能源包括AI+電力、AI+化工；至於AI+城市治理主要包括於園區、智慧校園、應急及社區管理等應用場景。相關方案主要透過其自主研究AI底層技術平台NBK-INTARI，生成了各AI行業模型，經過業務場景數據及行業知識的持續訓練，用於解決單個維度或場景的業務問題，視乎應用場景，其方案由軟件及硬件組成。

例如其A+軌道交通方案，可為客戶提供鐵路供電系統智能檢測、鐵路外部環境智能監測、貨車運行狀態智能檢測等。其接觸懸掛狀態缺陷智能識別系統是其當中一項核心產品，主要用於檢測鐵路上空接觸網的懸掛狀態或接觸網缺陷，截至最後實際可行日期，已向中國超過80%的鐵路局（包括超過60%的供電分段）提供接觸網懸掛狀態檢測解決方案，自2019年該等解決方案上線以來，累計鐵路應用里程約37萬公里，檢測超過20萬個缺陷。

根據灼識諮詢，中國AI+交通解決方案行業的市場規模去年達到2384億元（人民幣，下同），預計到2028年將增長至5182億元，年複合增長率為16.8%；至於同期AI+能源方案年複合增長率亦有18.6%。市場增長前景仍樂觀。

往績期間，按諾比侃三大類AI方案中，以AI+交通提供最為穩定的收入，大體過去3年其收入比重都至少達三成以上；今年上半年來自AI交通的收入更急增97%至7070萬元，高佔期內集團總收入的87.6%。AI+能源方案於2022年才推出市場，於2022年及2023年亦分別佔集團收入37%及39%；AI+城市治理方案按收入比重則較為波動，如過去3年比重分別為48%、23%及31%，但至少按實際收入金額看仍保持上升。不過，今年上半年及去年同期，集團幾乎沒有任何收入來自AI+城市治理方案，主要與其項目的客戶收入時間存有差異，或意味相關業務主要於下半年入帳有關。

經營活動現金淨流出受關注

若從毛利及毛利率角度看，則AI+交通無容置疑為諾比侃最為重要業務，過去3年，AI+交通業務為諾比侃貢獻88%、63%、49%毛利。其毛利率亦為所有方案中最高，過去3年毛利率介乎88%至92.5%，遠高於其他業務線。這主要是因為AI+交通提供軟硬件一體化解決方案涉及的硬件主導採購成本，與就AI+能源及AI+城市治理業務提供的解決方案相比，AI+交通為相對較低。

論業績，諾比侃過去3年都能獲利（見表），不過值得留意是期間經營活動現金流量淨額從未轉正，意味在營運上雖有盈利，卻未有相對應的現金流入，如去年賺近8900萬元，經營活動現金卻有9992萬元流出；究其因是集團給予客戶的信貸期，較其向供應商的實際付款期相對較長。留意集團過去3年及今年上半年，貿易應收款持續上升，特別是去年應收款達3.03億元，按年升71%，增速較收入的44%更快；至今年上半年應收款進一步增至4.41億元；且貿易應收款項平均周轉天數大幅增加，由2021年的168天增加至2022年的192天，並進一步增加至去年的241天，今年上半年更增至364天。事實上，集團去年貿易應收款減值淨額便達2.8億元，按年升87%，在現金流管理的發展趨勢令人關注。

客戶集中度偏高 議價能力較低

這情况或多或少與其客戶結構有關。由於其方案應用場景有一定規模，針對客戶群自然偏向大型企業或公營機構、政府部門等，自然後果便是客戶集中度偏高。過去3年及今年上半年，諾比侃五大客戶佔其總收入分別為85.7%、61.1%、85.9%及91.5%；當中最大的客戶的收入佔比，分別佔總收入的23.7%、27.8%、30.5%及61.0%，客戶「既大且強」，諾比侃的議價能力自然相對低，不論在產品價格也好，客戶信貸期也好。

既然經營現金流持續淨流出，亦可想而知集團要不斷透過融資以支持經營。2019年以來，諾比侃科技共獲得5次融資，投資方包括博將資本、普豐資本、雅藝創投、望眾投資、沛坤投資等。今年6月，諾比侃完成D+輪融資，完成時其估值達21.3億元。目前，諾比侃創辦人廖峪直接持股32.8%並擁41.3%投票權；其次為博將資本，持股16%。

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