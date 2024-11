特朗普當選 科企監管風險料可控

根據瑞銀財富管理Gantori在上文的分析,對於投資者來說,由於美國科技股過去30年每隔10年(decade)便有一項重大創新(Big innovation)面世,推動盈利強勁增長,支持股價表現理想;不過,《Money Monday》認為,即使創新能力強勁,監管風險亦是美國科技股要面對的其中一項主要風險,例如美國聯邦法官此前裁定Alphabet(美:GOOG)旗下Google非法壟斷網上搜尋及文字廣告搜尋市場後,美國司法部當地時間上周四正式向法官建議,強制Google出售Chrome瀏覽器,以「永久終止」Google對這關鍵搜尋門戶的控制,為競爭對手創造更公平的環境,這便拖累Alphabet股價當日挫4.56%,全周亦逆市下跌4.21%。

美國總統被視為全球最有影響力的人,本月5日總統大選由共和黨特朗普勝出,Tesla(美:TSLA)創辦人兼行政總裁Elon Musk被視為功不可沒,市場料特朗普明年1月重返白宮後將推出對該電動車企業有利的政策,例如放寬對自動駕駛的監管,帶動Tesla股價至今顯著向好;而事有湊巧的是,微軟(美:MSFT)創辦人蓋茨(Bill Gates)在是次總統大選中支持的民主黨候選人賀錦麗落敗,微軟股價至今跑輸大市(見圖1)。

政府不會過分監管免礙創新

被問及特朗普明年1月重返白宮後會否為微軟帶來監管上的挑戰,Gantori重申,美國科技股長期盈利增長強勁是支持股價有理想表現的關鍵,指即使短期某些事件可能令其股價突然出現調整,但最終主宰股價表現的是盈利增長。

Gantori表示,自己不會評論個別股票面對的監管風險,而政府加強監管總會影響某類別的上市公司,但整體而言,Gantori相信,美國科技股所擁有的一大優勢是,當地監管者總是會在監管及創新中取得平衡,原因是他們明白過分監管會窒礙創新,這便是硬道理,不論民主黨或共和黨上台亦是一樣(The advantage that the US companies have is that the regulators always try to maintain a balance between innovation and regulations, because they know that if they overregulate, it stifles innovation, and that is the reason, whether it's Democrats or Republicans)。

Gantori總結,雖然市場現時擔心特朗普明年1月重返白宮將加強監管不利美國科技股,但根據瑞銀財富管理數據,特朗普2017年1月20日至2021年1月20日首次出任美國總統期間,美國科技股表現比不少民主黨總統執政時更好,故此目前不宜就此過早下定論,應該密切留意特朗普明年1月再任總統後有何監管政策出台。

特朗普首屆總統任期內 科技股做好

《Money Monday》翻查彭博數據,特朗普2017年1月20日至2021年1月20日首次出任美國總統期間,納指升幅高達逾142%。

Gantori在上文指出,在2010年至2015年4月,當微軟、Google母企Alphabet及亞馬遜(美:AMZN)大舉投資雲計算業務時,不利短期盈利表現,故此期內其股價表現亦不算特別理想,惟當他們的雲計算業務在2015年4月轉虧為盈後,市場便隨即把該業務估值大幅提高,帶動其股價在跟着數年開展強勁升浪。微軟及亞馬遜股價在特朗普上述掌政期間亦跑贏納指(見圖2)。

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[封面故事]