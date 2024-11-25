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經濟
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瑞銀財富管理 Sundeep Gantori：互聯網30周年 續看好美龍頭科技股

【明報專訊】上周美股三大指數道指、標指及納指均回升近2%，市場焦點是Nvidia（英偉達）（美：NVDA）創辦人兼行政總裁黃仁勳上周六來港接受香港科技大學頒授工程學榮譽博士學位、受惠人工智能（AI）熱潮的晶片龍頭股Nvidia公布理想業績，股價再創新高，在美國7隻龍頭科技股（Magnificent 7）中股價率先破頂，成為全球市值最大的上市公司，今期封面故事由瑞銀財富管理投資總監辦公室股票策略師Sundeep Gantori分析AI最新投資機會。Gantori預測，美國龍頭科技股近年每年投資數以千億美元於AI基建，為晶片帶來龐大需求，Nvidia等龍頭晶片股率先受惠，下一階段則料由微軟（美：MSFT）、Google母企Alphabet（美：GOOG）、Meta（美：META）、亞馬遜（美：AMZN）等現擁有數以億計用戶、可望由此推廣AI收費服務的平台股領風騷。

明報記者 葉創成

2024瑞銀創新科技行業CEO高峰會（UBS Disruptive Technology CEO Summit 2024 ）上周在港舉行，瑞銀財富管理Sundeep Gantori早前就此舉辦媒體投資會議，介紹美國以至全球科技、尤其是AI最新發展趨勢。Gantori指出，今年是全球科技發展盛事滿載的一年，全球科技股市值攀升至歷史新高，美國科技股表現更尤其突出，納指年初至今勁升逾25%，是次希望介紹今年全球科技發展及展望明年前景，均屬由AI推動。

美科技股每10年便有重大創新

Gantori指出，首先可以回顧全球科技過去30年的發展，網景瀏覽器（Netscape browser）在1994年10月面世，標誌着互聯網（internet）時代開啟，至今剛好30年周年，當年納指市值僅約1萬億美元，而由1994年至2007年蘋果（美：AAPL）推出首部智能電話iPhone，納指市值上升約2.5萬億美元至約3.5萬億美元；由2007年iPhone面世開始便進入智能設備（smart device）年代，直至2022年11月AI聊天機械人ChatGPT亮相，期內納指勁升約15萬億美元至約18.5萬億美元；2022年11月ChatGPT面世開始便進入AI年代，至今短短兩年納指市值便增加約10萬億美元至約28.5萬億美元（見圖1）。

雖然美國在2000年科網泡沫爆破、2008年金融海嘯及2022年開始大幅加息期間納指均曾顯著調整，但Gantori指出，對於投資者來說，由於美國科技股每隔十年（decade）便有一項重大創新（big innovation）面世，並且由此推動盈利強勁增長及支持股價有理想表現。

ChatGPT面世標誌生成式AI興起

Gantori表示，美國科技創新帶來的賺錢機會，不止包括已上市的科技股，亦孕育大量未上市的獨角獸（Unicorn，即估值逾10億美元的初創公司），在1994年至2007年互聯網年代、2007年至2022年11月智能設備年代及2022年11月至今AI年代，創造的獨角獸數目分別約25、約1000及約300間。

跟着Gantori介紹美國以至全球AI最新發展趨勢，指AI可以分為預測式AI（predictive AI）及生成式AI（generative AI）。Gantori解釋，預測式AI指應用AI來分析數據及預測結果，屬比較傳統的科技；至於生成式AI顧名思義，是生成（generate）圖像、文字、錄音、錄像以致其他內容，這屬比較新興的科技，關鍵是大語言模型（Large Language Models、簡稱LLMs）或其他模型（models）需要經過訓練才可以生成上述內容，過程中需要巨額投資，目前仍處於初始發展階段。

相信不少讀者均應用過ChatGPT，料感興趣向此聊天機械人提出問題後，答案是怎樣生成出來呢？根據Open AI解釋，有關答案60%來自目標建立大規模、公開可用網絡資料集的非盈利組織Common Crawl、22%來自「網絡文本二」（WebTexts 2）、餘下18%來自「書籍一」（Books 1）、「書籍二」（Books 2）及維基百科。Gantori表示，有趣的是，每次人類使用ChatGPT詢問問題，有關答案便屬於合成數據（Synthetic data），這亦可用於訓練大語言模型或其他模型，因此未來新興AI模型數據來源之一便是今日ChatGPT答案等合成數據。

「AI代理人」料明年應用 助人類工作

Gantori指出，從生成式AI的發展及應用來說，2022年11月面世以文字為主要溝通載體的聊天機械人ChatGPT只是第一階段，第二階段是今年亮相的多模態大語言模型（Multi modal LLMs），生成圖像、文字、錄音、錄像以致其他內容，第三階段是料於明年發明的代理人大語言模型（Agent LLMs）。Gantori以是次媒體投資會議的情况解釋代理人大語言模型可以如何應用，指主持人若明年應用此AI新興科技，該模型首先會記着主持人某次如何主持會議，下次若獲主持人授權，便會模仿主持人來主持會議。

在《Money Monday》第473期（本月4日出版）封面故事，富蘭克林股票團隊基金經理Grant Bowers除測中特朗普將勝出美國總統大選外，亦認為不論是次總統大選結果如何，也不會影響美國龍頭科技股未來幾年將繼續積極投資於數據中心等AI相關基建，以提升生產力及節省成本，由此帶來龐大增長機遇，故旗下基金仍重倉美國龍頭科技股。

美平台科技股積極投資AI Nvidia受惠

Gantori指出，上述生成式AI發展及應用第二階段多模態大語言模型，以及第三階段代理人大語言模型所要求的運算能力，分別是第一階段聊天機械人ChatGPT的8倍及50倍，提供相關服務的美國科技龍頭股需要大舉投資數據中心等基建，當中，瑞銀財富管理便預測，微軟、Google母企Alphabet、Meta及亞馬遜等「4巨頭」（big 4）資本開支今年合共高達2220億美元，按年勁升約50%，明年料再增長約20%至2670億美元（見圖2），由此亦為圖形處理器（Graphics Processing Unit、GPU）晶片帶來龐大需求。

微軟亞馬遜等投資雲計算先苦後甜

根據Gantori分析，Nvidia最新推出的B200晶片，其AI運算能力大概是競爭對手AMD（美：AMD）最新晶片MI300X約5倍，科技優勢明顯；《Money Monday》認為這可以解釋過去3年市場把Nvidia明年每股盈利預測調高數倍，帶動股價亦勁升數倍（見圖3），以上周五收報141.95美元計，市值高達3.476萬億美元，為全球最高。

雖然微軟、Google母企Alphabet、Meta及亞馬遜近年大舉投資AI相關基建令資本開支急升，有關投資難以即時便帶來營業額或盈利，不利短期盈利表現，但Gantori認為，當此「4巨頭」成功訓練相關代理人大語言模型，便會形成強大護城河，由此建立強勁市場地位，可以在未來5至10年把AI此新興科技變現為收入（monetize），其他對手短期內亦難以加入競爭。

Gantori回憶，在2010年至2015年4月，當微軟、Google母企Alphabet及亞馬遜大舉投資雲計算業務時，同樣亦不利短期盈利表現，因此期內其股價表現亦不算特別理想，惟當他們的雲計算業務在2015年4月轉虧為盈後，市場便隨即把該業務估值大幅提高，帶動其股價在跟着數年開展強勁升浪，珠玉在前，故目前投資者對「4巨頭」大舉投資AI相關基建亦投信心一票。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕人工智能（AI） 亞馬遜（美：AMZN） Meta（美：META） Google母企Alphabet（美：GOOG） 微軟（美：MSFT） Nvidia創辦人兼行政總裁黃仁勳 Nvidia（英偉達、美：NVDA） 美國7隻龍頭科技股（Magnificent 7） 瑞銀財富管理Sundeep Gantori 互聯網時代30周年

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