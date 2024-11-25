Planto：B2B業務伙拍逾15亞洲金融機構

Planto App為30萬用戶提供服務

劉于嘉指出，花旗銀行（香港）利用Planto技術，今年7月在旗下手機App中推出「Wealth 360」，支持用戶查看跨行財務、個人理財及消費碳足印。此外，上海商業銀行亦採用Planto解決方案簡化貸款申請流程，提高中小企貸款處理效率。

雖然以收入計，Planto目前主要向企業提供財務分析及管理方案，但其特有的數據豐富模型卻是基於數百萬本地交易及Planto App的用例做訓練。

此外，在B2C業務方面，劉于嘉介紹公司開發並營運的Planto App，可協助個人用戶一站式追蹤及處理不同平台的帳戶數據，所有資料均由用戶授權提供，目前已共為約30萬用戶提供服務，涉及50多家金融機構的財務帳戶。劉于嘉強調，為保護客戶數據安全，Planto採用AES-256加密技術，規格與美國政府、軍隊及銀行處理敏感資料時使用的技術相同，確保所有用戶的財務數據得到加密及匿名化處理。