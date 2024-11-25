空運界提升軟硬件設備迎三跑 空運貨站設新服務中心 建系統簡化流程

明報記者 黃志偉

香港空運貨站管理的「超級一號貨站」目前每年處理貨量可達350萬公噸，與超過100間航空公司合作，鄺永銓稱，「我們就只得香港，所以很想在香港做得好」。他續表示，貨運站在特殊貨物處理方面取得了國際航空運輸協會（IATA）的四項認證，分別是醫藥品冷鏈、活體動物、鋰電池和鮮活貨物。另外，貨站自研開發了貨物資料管理系統「COSAC」，今年9月亦開設全新的「貨站服務中心（出口貨物）」（TSCE），大幅簡化作業流程。面臨勞動力不足的挑戰，他指在政府兩輪航空業外勞輸入計劃中招聘了約300名，並於不同崗位工作，同時會繼續招聘本地勞工。

不排除考慮擴建貨站

鄺永銓又表示，貨站目前處理貨運能力足以應付目前需求，並有信心配合三跑投入服務後所帶來的潛在貨運量，但不排除考慮擴建貨站，「我們一定會考慮，但是現在這一刻，我們有足夠的地方和設施去處理350萬公噸」。

香港要保持全球最繁忙貨運機場的地位，國泰（0293）亦為重要一分子。國泰企業事務部總經理黃文傑書面回覆本報表示，集團在香港機場管理及營運每年可處理270萬公噸貨物的國泰貨運站，涉及的總投資金額約80億元。現時貨運站為國泰貨運在內13家營運定期航班的航空公司，以及多個包機客戶提供貨物處理服務。國泰預計，貨運站今年的貨物處理量可達至約160萬公噸。

國泰：不時檢視貨運需求 更新設施

國泰預計，包括電子商貿在內，醫療保健產品、醫藥物流，以及精密儀器等商品類別將成為空運重要增長領域，他指出，公司會不時檢視貨運需求，更新貨運站內的設施，包括投資逾5000萬元建造了醫藥品處理設施，令冷鏈處理能力提升一倍；以及推出電子提貨單（eSRF）。此外，貨運站亦已預留空間作進一步擴建，以應付日後三跑道系統投入使用所帶來的貨運需求增長。

國際快遞公司近年亦有增加在港投資。DHL Express香港及澳門董事總經理蔣國雄早前接受本報訪問時提及，公司近年已擴建中亞區樞紐中心和在香港機場附近新設香港西運作中心，亦增加直飛航班，相信已有足夠運力處理三跑啟用後未來幾年潛在貨量。

香港機場硬件已準備就緒，但地緣政治風險、經濟疲弱及珠三角內其他機場競爭等外圍因素，鄺永銓認為，由於消費者模式已改變，對時效性有更高要求，難以逆轉，又指香港機場仍有很多空間可連接其他市場，如拓展中亞和中東等新興市場的航點，而且貨物種類亦逐漸多元，例如鮮活貨物進口，「將外地進口來香港再上大灣區，我覺得這個是絕對是有得做」。

國泰亦認為，多元化的多式聯運方案有助大幅提升香港機場的轉運量，為不同類型的貨物提供更加靈活且具成本效益的解決方案。香港擁有廣泛的國際航空網絡，配合區內的跨境陸路運輸，多年來已形成強大的貨物聯運網絡，而隨着政府當局加強基礎建設，業界加快採用國際運作標準和數碼化，使數據可於不同平台互通，區內貨運將進一步提升效率。