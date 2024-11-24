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經濟
2024年11月24日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
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馮其十：內地經濟能否實現5%增長？
馮其十：內地經濟能否實現5%增長？
【明報專訊】時間進入第四季度，內地經濟的最大懸念是全年增長目標能否完成。在首3季度GDP按年增4.8%的情况下，內地今年經濟要實現增長「5%左右」，最後3個月仍需衝刺。目前來看，撞線的動能正在增強。
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