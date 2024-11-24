薛偉傑：HONOR X9c防爆性能突出 可抵受兩米高墮地

HONOR X9c配備了新一代的防摔屏幕，以及緩衝氣囊結構保護外殼，號稱從2米高跌落在大理石、卵石、瀝青或青石等堅硬材質上，屏幕和外殼也能避免損毁。

此外，它配備了3層防水結構，獲得IP65M防水防塵認證，在0.25米的水深中浸泡5分鐘後，仍能運作如常。同時，它也支援濕手觸控，即使用戶的手指有些濕水或油膩，亦可以照常操作手機。

兼可有限度防水防塵耐熱耐寒

HONOR X9c的電池容量高達6600mAh，並配備66W的有線快速充電技術。而且，它在-30℃至55℃的範圍內，都能夠穩定運作。在-30℃，仍可進行20小時的語音通話；在55℃的高溫下，則可通話30小時。

HONOR X9c配備高通的驍龍6 Gen 1處理器，12GB RAM、256GB ROM，6.78吋曲面AMOLED屏幕，體積「162.8 x 75.5 x 7.98毫米」，重約189克，建議零售價2699元。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]