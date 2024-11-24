分析：60%關稅勢拖低中美經濟增長

明報記者 鄭智文

綜合報道：《華爾街日報》、彭博、路透社、《財星》、CNBC、雅虎財經

沃爾瑪財務總監John David Rainey向傳媒暗示，特朗普新一輪關稅將推高成本，並指他首個任期內提出的關稅已導致價格上漲。他又稱，公司的商業模式是靠低價銷貨，但未來可能要加價。連鎖大型五金舖勞氏公司（Lowe's，美：LOW）財務總監Brandon Sink亦稱，關稅絕對會增加產品成本，目前什麼時候和相關細節仍未確定。

天然石批發商預先入貨 擬供4年用

面對來勢洶洶的高關稅，美國中小型商戶正未雨綢繆，部分已趁特朗普上任前預先掃貨。《華爾街日報》訪問數名商戶，其中三藩市的天然石及瓷器批發商Stone Fleury於特朗普上個任期時，繼續向中國供應商購入天然石，且盡量不將關稅全盤轉嫁予消費者，今次則預先入貨，擬供4年之用，長遠亦打算將中國貨品售價提高，並將部分貨源改向越南入手。北卡羅來納州夏洛特市（Charlotte）的健美公司Fine Fit Sisters，一直向中國採購潤膚油，通常新一年前不會入貨，今次則打算年底前預購2萬件貨物。該店稱，他們通常靠TikTok賣廣告，貨品是13美元一支，因大家喜歡廉價貨品，故加價餘地不多，若對華關稅高達60%，他們可能停售潤膚油，將重心放在健身服務。

熟悉供應鏈管理的加州大學洛杉磯分校教授鄧兆生表示，預先進口只是短期辦法。若關稅持續且擴大，企業或需另尋出路。據Bain & Company本月發布調查指2022年只有55%受訪行政總裁及營運總監計劃令公司減少倚賴中國，今年這個數字已升至69%。

電燈製造商Lucidity Lights行政總裁Ryan Bursky表示，公司之前全部貨品都在中國製造，但因首階段的貿易戰，去年已決定開始在中國以外採購，新關稅只是加速進程，目標今年約15%貨品是在柬埔寨生產，明年將一半生產線遷出中國。他相信，分散供應鏈比囤貨更能善用資源。協助美企在亞洲管理供應鏈的ABC Group創辦人Joe Jurken認為，中國發展了基建、溝通、交易渠道等，方便西方企業做生意，生產成本較其他發展中國家低，預期中國仍會主導生產線，其他國家仍在發展這些系統，故廠商不易在其他國家享受同等低成本，相信中國不會被取代。

標普：2026年中國GDP增長或遠低於2%

綜合標普多名分析師意見，新一輪貿易戰將波及多項產品，其中智能手機及個人電腦可能要將關稅轉嫁予美國消費者及企業，從而減弱需求、減慢更換周期。至於電器、家具、玩具、衣服、鞋具等消費品方面，在中國生產的美國企業難以將關稅成本轉嫁予消費者，預料其利潤率會下降。

標普亞太區金融機構董事總經理曾怡景表示，該行估計關稅將重創中國經濟及靠美國出口賺錢的一連串中國產業。該行認為，內地企業難以將高關稅成本轉嫁予消費者，同時國際企業亦不易將供應鏈遷出中國。該行亞太區首席經濟師Louis Kuijs預料，若受60%關稅拖累，明年中國GDP增長或將被拉低2.3個百分點；2026年GDP增長再被拉低2.8個百分點，屆時GDP增長將遠低於2%。

關稅除了影響中國經濟外，有分析認為美國也會受累。獨立研究智庫Tax Foundation對關稅不太看好，指關稅短期內可能為美國帶來通脹或使經濟下滑，長遠則令進口貨及本地貨價格上漲，市民付出高價購物後，所剩收入不多，未能進一步消費。

智庫：向全球徵關稅將削美GDP增幅1.3百分點

Tax Foundation稱，許多研究都指出特朗普首個任期時發動的貿易戰，令美國經濟產出減少0.2%至0.7%。該智庫估計，若特朗普明年就任後，對外來貨物一律徵收20%關稅，對華徵收60%關稅，將削弱美國GDP增幅1.3個百分點，若關稅引起部分報復舉措，則可能削弱1.7個百分點。

據路透社本月13至20日訪問逾50名經濟師，大多預期特朗普將於明年初實施新關稅政策，對華徵稅中位數預測為38%。大部分受訪者預料明年初特朗普不會一來就對華徵稅60%，以免令美國通脹加劇。

彭博經濟首席經濟師Tom Orlik斷定，最終特朗普不會將對華關稅上調至60%之多，相信只是意在開價，會再與中國談判。他指上次貿易戰時部分中資企業面對美國的25%關稅，有內地政府津貼而勉強生存到，但不會捱得過60%關稅。他補充，大公司蘋果（美：AAPL）等亦有供應鏈在中國，60%對它們而言亦很嚴苛，對中美兩國均傷害重大，相信60%關稅只是初期開價，多於落實數字。

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