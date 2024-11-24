烏戰升級 金價逾兩周重越2700美元

紐油布油齊升2%

金價曾見2716.82美元，全周計已累升5.7%，為去年3月以來最大一周升幅。Allegiance Gold首席營運總監Alex Ebkarian向路透社表示，俄羅斯和烏克蘭衝突升級，似乎逐漸擴大成俄羅斯和美國之間的衝突，而戰爭的憂慮肯定會加強黃金作為短期避險的吸引力。

油價亦受美俄關係緊張影響，紐約期油及英國布蘭特期油全周均累升約6%。

美國財政部對俄羅斯天然氣工業銀行實施新一輪制裁，意味該銀行無法處理任何觸及美國金融體系的新能源交易，而路透社根據交易員及航運的紀錄分析，內地原油進口於本月有望反彈回升，全世界第三大石油輸入國的印度也開始增加進口量，更進一步刺激油價向上。

另外，美國10年債息曾稍降至4.3805厘，市場續對「特朗普交易」持樂觀態度，美元指數曾升破108，為兩年高位。市場預測歐元下月減息0.5厘的機會超過50%，拖累歐元兌美元跌至2年低位，1歐元曾兌1.033美元，比兩個月前兌1.11美元有所回落。