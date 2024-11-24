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經濟

儲局調查：美債務成金融穩定最大風險

【明報專訊】美國聯儲局發表金融穩定報告，當中一項金融穩定風險訪問調查顯示，在今年8月至10月進行訪問期間，受訪者認為未來12月至18個月最大的潛在衝擊為美國政府的債務負擔，佔比54%，比今年1月至3月所做的同類調查，佔比約40%提高14個百分點。當中有受訪者指出，增加國債發行量可能會開始排擠私人投資，或限制在經濟低迷時期的政策效果。

憂增發國債排擠私人投資

調查又顯示，46%受訪者亦擔心中東局勢緊張及美國政策不明朗，對比今年1月至3月所做同類調查，分別上升14個百分點及下降14個百分點。至於在1月至3月所作調查佔比72%的持續通脹及貨幣緊縮憂慮，已顯著回落至33%。有關調查由紐約聯儲銀行向24名包括投資基金、研究及顧問界專業人士及學者進行。

另外，該報告指出，對冲基金的槓桿率於今年首季處於或接近2013年有記錄以來的最高水平，而有證據顯示，有投資者利用日圓套利交易，導致8月市場波動加劇，而日本銀行加息及美國勞工數據較預期弱，觸發有關交易平倉，令很多金融市場的波動加大。

美國市場方面，報告指出，銀行業總體保持穩健和韌性，大多數銀行的融資風險仍然較低，而家庭債務方面，該局表示，不具優質信用評級的借款人，所錄得的信用卡和汽車貸款拖欠比率高於新冠疫情前水平。

相關字詞﹕中東 債務 聯儲局

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