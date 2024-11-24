資金流入傳統股 道指升1%破頂 中概股金龍指數逆市跌 港藍籌ADR普遍向下

道指盤中曾見44,323點，收報44,296點，升0.97%，連升3日；標指升0.35%，收報5969點；納指升0.16%，收報19,003點。全周計，道指累升1.96%，納指累升1.73%，標指累升1.68%。歐洲股市方面，英國富時100指數升1.38%，收報8,262點，德國DAX指數升0.92%，收報19,322點，法國CAC40指數收報7,255點，升0.58%。

Tesla升近4% 馬斯克身家新高

美股龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）股價逆市跌3.2%，原因是市場憂慮美國進一步收緊晶片出口，但支持候任美國總統特朗普的馬斯克憑所持特斯拉（Tesla）（美：TSLA）股價升3.8%，而令財富進帳92億美元，至3480億美元紀錄新高。零售股沃爾瑪（美：WMT）及Home Depot（美：HD）均升2.3%，建築機械商Caterpillar（美：CAT）升2%。

Schwab金融研究中心衍生商品分析主管Nathan Peterson表示，資訊科技股在過去20天升2.5%，但半導體產業在同期跌約1%，反映美股在沒有科技股大力支持下仍攀升。他認為市場短期仍受政策變化潛在積極影響的樂觀情緒所主導。

亞馬遜再向Anthropic投資40億美元

另外，亞馬遜（美：AMZN）向OpenAI的對手Anthropic加碼投資40億美元，令投資額增至80億美元。開發AI聊天機器人Claude的Anthropic表示，亞馬遜增加投資後仍維持少數股東地位，亞馬遜將以可轉換公司債形式分階段注入資金，首筆涉13億美元。

恒指夜期收報19204點 低水25點

本港夜期收報19,204點，跌1.97%，比現貨低水25點，ADR港股比例指數收報19,544點，跌0.29%。

股份預託價格方面，阿里巴巴（9988）收報折合港元80.89元，較港收市升0.24%；美團（3690）收報折合港元166.12元，較港收市跌0.59%；騰訊（0700）收報折合港元398.56元，較港收市跌0.51%。

明報記者