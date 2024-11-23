彭博：蘋果開發新版Siri 追趕ChatGPT等對手

【明報專訊】彭博社的蘋果觀察家Mark Gurman引述消息人士稱，蘋果正開發一款較接近真人對話反應的Siri助理，以追趕OpenAI的AI聊天機械人ChatGPT及Google的Gemini等AI語音助手。消息指出，新版Siri的內部代號為「LLM Siri」，其基於更先進的大型語言模型（LLM），旨在讓Siri與用戶來回對話，並更迅速處理複雜的要求，最終將成為Apple Intelligence（蘋果智能）的一部分。受此消息刺激，蘋果概念股上漲，瑞聲科技（2018）周五收市升7.9%、丘鈦科技（1478）升4%、舜宇光學科技（2382）升2.2%。
最早2026年春季發布
蘋果近期推出iOS 18.2測試版，讓Siri首次接入ChatGPT，提升Siri應對能力。據稱，下一代的「LLM Siri」將會是一個新的「端到端系統」（end-to-end system），提供類似於ChatGPT的功能。Gurman引述消息人士稱蘋果最快會在明年公布Siri重大更新，作為明年推出的 iOS 19和macOS 16作業系統的一部分。不過像今秋發布的「蘋果智能」一樣，新功能不會立即出現於明年上市的蘋果設備。蘋果目前計劃最早在2026年春季向消費者發布新版Siri。據稱新版Siri除了可更接近真人對話，可更精確地控制第三方軟件，並利用「蘋果智能」的功能，編寫和總結內容。
OpenAI擬拓結合ChatGPT瀏覽器
在美國司法部準備強制Google出售Chrome瀏覽器之際，美國科技網站《The Information》的消息指出，OpenAI考慮開發與ChatGPT結合的瀏覽器，並已跟多個軟件開發商討論開發這搜尋產品的可能性，有可能加強與Google在搜尋市場的競爭。消息指出，OpenAI也討論了為Google主要合作伙伴三星電子所生產的設備，提供AI功能。
（綜合報道）
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