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2024年11月23日星期六
睇樓手冊
新世界19年來再遭剔出恒指 佔恒指比重不足0.1％ 快手新東方染藍
快手將獲22億掃貨 美的納科指吸資26億
高盛料恒指明年底升見23000點
預測內地明年GDP增4.5% 或遭美加關稅20%
人幣4個月新低 累港股挫371點
PWMA：港私人財管未來5年樂觀 28%受訪機構憂政治環境成最大阻礙
陳茂波：新資本入境計劃收逾670申請
積金評級：11月MPF暫蝕0.38%
國務院：加大平台經濟支持 助擴內需穩就業 賦能實體經濟
敏華中期賺11億升0.3% 主席：不排除回購股份
中銀據稱恢復轉按現金回贈 最多0.3%
特朗普就職日 SEC主席離任 憧憬行業監管鬆綁 比特幣撲10萬美元
美匯指數曾升破108 兩年新高
彭博：蘋果開發新版Siri 追趕ChatGPT等對手
東涌東站一期入場費3.3億 呎價千元 一年跌價35% 長實趙國雄：當然會入標
維港‧雙鑽下周二首輪開售32伙
會德豐今年沽1725伙突破200億 超去年全年
鄧耀昇妻3000萬購碧瑤灣一對相鄰戶
觀望濃 CCL連升兩周後按周跌0.7%
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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新世界19年來再遭剔出恒指 佔恒指比重不足0.1％ 快手新東方染藍
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高盛料恒指明年底升見23000點
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