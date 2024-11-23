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經濟

香港地產

觀望濃 CCL連升兩周後按周跌0.7%

【明報專訊】樓價表現反覆，中原城市領先指數CCL最新報137.81點，按周跌0.71%，連升兩周後掉頭回軟，有關數字反映11月初美國大選及聯儲局議息之前一周市况。

值得留意的是，CCL仍高於9月首次減息前135.86點低位，近7周五升二跌，累升1.44%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，早前不少筍盤已被消化，二手樓市開始出現拉鋸，CCL挑戰140點水平或有阻力。

CCL繼續處於逾8年低位，於2016年9月底水平徘徊，而今年迄今指數暫時累跌6.39%，指數較2021年8月191.34點歷史高位下跌27.98%。同時，反映大型屋苑樓價的CCL Mass則報138.31點，按周跌0.59%；CCL（中小型單位）報136.96點，按周跌0.73%；豪宅方面，CCL（大型單位）報142.01點，按周跌0.61%。上述CCL Mass、CCL（中小型單位）齊結束兩周連升，CCL（大型單位）則結束3周連升。

周末二手預約睇樓量近8周低

另利嘉閣研究部主管陳海潮表示，今明周末兩天50個指標屋苑共錄1205組客戶預約睇樓，較上周1260組跌4.4%，連跌兩周，為近8個周末新低。

若按地區劃分，三大分區指標屋苑周末預約睇樓量均下跌，港島8個指標屋苑錄185組客人預約睇樓，按周跌2.6%；九龍跌幅較大，21個指標屋苑錄380組客人預約睇樓，按周跌5%；新界21個指標屋苑錄640組客人預約睇樓，按周跌4.5%。

相關字詞﹕預約睇樓 CCL Mass 中原城市領先指數

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