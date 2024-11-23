會德豐今年沽1725伙突破200億 超去年全年

春園街項目種植道一號料下季推

黃光耀又稱，受惠香港再度減息及「啟德綠色集體運輸系統」或提早落成，集團旗下位於啟德跑道區PARK PENINSULA的4個項目均錄得不俗銷情，開售至今共售出469伙，套現逾77億元，其中與嘉華國際（0173）及中海外（0688）合作發展的啟德海灣，自開售以來剛一年，累售206伙，套現16.7億元。另會德豐與恒地（0012）、新世界（0017）及帝國集團合作發展的MIAMI QUAY I ，開售逾兩年累售129伙，套現逾15.6億元，而項目較早前以4168萬元售出位於第1座30樓A室的天際特色戶，成交呎價31,221元，創項目售價及呎價新高。

至於會德豐與恒地、新世界、中海外、華懋及帝國集團合作發展的天瀧，自現樓方式推售以來，1個月內速沽42伙，套現逾16.2億元；去年開售至今累售103伙，套現逾42.1億元，平均每伙成交價超過4000萬元。此外，會德豐牽頭、今日開放現樓予買家參觀的DOUBLE COAST I，本月初開售至今約3周暫累售31伙，套現逾2.6億元。