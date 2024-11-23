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經濟

香港地產

維港‧雙鑽下周二首輪開售32伙

【明報專訊】9月開價後按兵不動、中海外（0688）旗下啟德跑道區維港‧雙鑽，剛獲批滿意紙後，發展商昨晚隨即突擊上載銷售安排，下周二以價單形式、先到先得首輪開售32伙，其中16伙兩房單位新增4%（第1A座7樓A室、實用面積493方呎）至最高7%（第1B座12、15樓A室、實用面積440方呎）精選折扣，連同原有最高10%折扣、個別單位最高折扣17%，而現樓示範單位今日起亦對外開放。

其中16伙增最高7%折扣

中海外9月公布維港‧雙鑽首批141伙開價，單位實用面積247至493方呎，屬開放式至兩房戶，提供最高10%折扣，當時整批折實均呎18,456元，入場單位為第1B座2樓E室，實用面積247方呎開放式戶，折實價403.3萬元、折實呎價1.63萬元。

據中海外昨晚公布銷售安排，修訂1號價單，為16伙兩伙單位新增4%至7%折扣，即下周二首輪開售32伙，折扣率介乎10%至17%，折實呎價16,872元至26,648元、整批折實均呎19,768元，最平單位為1B座8樓實用面積247方呎E室，折實價417.9萬元（折實呎價16,919元）。換言之，9月公布的1號價單，折實價最低403.3萬元的1B座2樓E室，是次並不發售。另維港‧雙鑽2B座30樓D單位，實用面積1770方呎4房連平台和天台特色戶，下周二起招標。

DOUBLE COAST I

今起開放現樓示範單位

同時中海外有份參與發展、會德豐銷售的跑道區DOUBLE COAST I，今日亦開放現樓示範單位，並加推5伙兩房戶於下周二發售，折實價762萬至775萬餘元、折實呎價1.72萬至1.84萬元。

另新地（0016）跑道區天璽．海，售出第1座18樓A室，實用面積2196方呎4房3套戶，成交價1.193億元、實呎5.43萬元。

信置（0083）牽頭的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，售出第3座18樓B室，實用面積1839方呎3房雙套戶，成交價8000萬元、實呎4.35萬元；項目上月至今累售27伙、吸金逾18億元。

另一方面，鷹君（0041）大埔白石角朗濤，去年5月招標售出的第3座地下B室，實用面積1283方呎3房連花園特色戶，成交價3115萬元，成交紀錄冊顯示買家已撻大訂，料遭沒收15%訂金涉約467萬元。

相關字詞﹕朗濤 林海山城 St. George's Mansions 天璽．海 DOUBLE COAST I 維港‧雙鑽 啟德跑道區

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