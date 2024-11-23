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經濟

中銀據稱恢復轉按現金回贈 最多0.3%

【明報專訊】今年上半年港元拆息高企，銀行按揭利潤微薄，4月起各間大行逐步削減按揭回贈。不過，近期銀行對按揭業務取態回溫，繼9月大行回復向新做按揭提供回贈，《星島日報》引述消息稱，中銀香港（2388）亦恢復為轉按客戶提供現金回贈，借貸額800萬元或以上有0.3%，500萬元或以上為0.25%，200萬元以上亦有0.2%。

中原按揭董總經理王美鳳稱，自從10月以來按揭成數上限全面放寬至七成，供款入息比率上限劃一回復至50%，加上不少物業估值開始回升，促使近月轉按申請量由低位明顯增加，帶動最近銀行在轉按取態上較以往積極。目前為轉按提供現金回贈，包括了大型及中小型銀行，現金回贈主要介乎貸款額之0.1%至0.3%。

業界：按息降 料轉按登記回升

今年10月銀行轉按登記錄498宗，按月升6%，登記宗數連續兩個月由低位回升，但仍然連續3個月單月不足500宗，在低水平徘徊。王美鳳認為，隨着樓按限制放寬，轉按申請較以往容易獲批，加上按息下降、物業估值回穩，有利增加轉按誘因，料未來轉按登記量將可回升。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝則指出，隨着本地銀行開始預備明年業績，銀行採取最直接的現金回贈的方式，吸引客戶向他們轉按。他預計其他銀行也會隨之有反應，短期內回贈比率將會提升，預計中小銀行的回贈比率將較大型銀行更為進取。

相關字詞﹕按揭 中銀香港

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