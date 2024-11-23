敏華中期賺11億升0.3% 主席：不排除回購股份

對中國業務前景持審慎態度

2025上半財年集團營業收入83.1億元，較去年同期跌7.1%。毛利32.81億元，按年跌6.1%，毛利率39.5%，按年升0.4個百分點。黃敏利稱，因集團購入原材料價格已處低點，毛利率繼續提升的空間有限。

按地區劃分，中國市場實現銷售收入49.75億元，按年跌約17.2%。黃敏利分析，現時中國整體宏觀經濟環境較疲弱，消費者普遍「消費降級」，拖累客單價及單店收入雙雙下滑，對未來中國市場業務前景持審慎態度。黃敏利表示，集團目前產能已經過剩，未來一至兩年將專注於完成已投資並在建的項目，預計資本開支將不會大幅增加。

期內中國電商銷售收入按年下降21.6%至10.07億元。敏華中國區總裁王兵指出，集團將調整線上品類結構，以適應年輕顧客需求。上半財年，敏華在中國的專賣店數量淨增280間至7516間。王兵表示，集團計劃在2025財年新開500至600間門店，下半財年預計將繼續增開逾200間。

擁多個海外生產基地 分散美加關稅風險

海外市場的需求及訂單於報告期內明顯恢復。歐洲及其他海外市場錄得銷售收入7.3億元，按年大增37.7%；北美市場銷售收入按年增長5.7%至21.5億元。針對特朗普政府若實行加徵關稅政策對集團在北美地區生意版圖的影響，敏華執行董事黃影影表示，集團現有多個海外生產基地，可有效分散風險。