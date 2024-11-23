積金評級：11月MPF暫蝕0.38%

今年以來仍升9% 人均賺2.2萬

報告提到，截至11月19日積金評級所有基金表現指數估算本月至今投資虧損約0.38%，但今年來仍保持強勁正增長，升約9.15%，為2017年以來最佳首11個月回報表現。以港元計，估算11月至今投資虧損約71億元，475萬名強積金成員平均虧損約1500元，令年初至今投資收益減至約1040億元，或每名成員平均累計收益約2.19萬元。

受美大選結果影響，美國股票基金是11月至今表現最好基金類別，回報率3.93%（見表），其次是環球股票基金和預設投資策略（DIS）核心累積基金，這兩種基金的資產配置都偏向美股。儘管美市場對特朗普獲勝反應積極，但對美國可能徵收關稅和實施其他貿易限制的擔憂正影響其他市場。強積金11月份下跌受中港股票基金以至歐洲股票基金影響，中港股票基金回報率為負2.82%。積金局就數據回應，稱強積金是長線投資，計劃成員不應以短線投資角度看待，整體投資回報是反映400多萬計劃成員集體投資決定的平均數，是非常概括數字，與成員個別投資回報沒直接關係。每個計劃成員的投資組合中基金風險程度和所投資市場表現不同，故回報亦不會相同。