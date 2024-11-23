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經濟

PWMA：港私人財管未來5年樂觀 28%受訪機構憂政治環境成最大阻礙

【明報專訊】私人財富管理公會（PWMA）與畢馬威昨公布共同編制的第9份《香港私人財富管理年度報告》，大部分受訪會員對未來5年市場前景仍感到中度或高度樂觀，當中受訪者考慮到中國內地市場仍存機遇，受訪公司表示預計來自中國內地的資產管理規模（AUM）於未來5年將繼續增長。報告續指出，雖然內地仍為主要財富來源，但仍有21%的受訪公司瞄準東南亞為新財富渠道，另有15%則注重於中東地區。

明報記者 江陵凱

報告亦向受訪機構做調查，詢問香港作為私人財富管理中心的最大阻礙因素，當中有28%受訪機構認為「憂慮香港未來政治環境」為最大阻礙因素，較去年的21%按年升7個百分點（見圖）。

證監稱內地與香港基金互認 年底前或續放寬

是次調查報告基於35名PWMA成員機構成員，於今年7月至9月期間進行，並輔以證監會《2023年資產及財富管理活動調查》的結果製成。

PWMA昨日舉辦年度財富管理峰會，證監會行政總裁梁鳳儀於會上表示，在跨境理財通及ETF通進一步擴大本港基金在內地的銷售網絡後，年底前或進一步放鬆內地與香港基金互認安排的措施。

事實上，於2015年內地與本港實施基金互認後，內地政府早於今年4月時已公布「五招」資本市場對港合作措施，其中一項為優化內地及香港基金互認安排。6月份中證監亦發布徵求意見，提出將香港互認基金於內地的銷售比例限制，由50%放寬至80%，另亦提出允許香港互認基金投資管理職能，轉授予與管理人同集團的海外資產管理機構，惟暫未公布落實相關措施。

香港基金公會行政總裁黃王慈明認為，基金業界對於有關措施引頸以待，認為愈快落地愈好。她認為，當優化措施落地時，或需要其他配套加以配合，如現時基金業界反映北上基金納入互認基金機制的審批時間存不確定性，指其處理時間約為數月至逾1年不等，盼可將審批過程優化及將所需時間透明化，令納入的產品可適時配合內地投資者的需要。

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