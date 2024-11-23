預測內地明年GDP增4.5% 或遭美加關稅20%

閃輝認為，20%關稅仍會為內地出口帶來壓力，雖然預期明年整體出口量維持高位，但出口增長會由今年的雙位數增長降至零增長，降低GDP增長0.7個百分點，若所有貨品徵六成關稅，則降低GDP 2個百分點。為應對關稅，她預期內地將如上次將人民幣適度貶值，未來6個月和12個月會貶至7.5。

人幣或貶值應對關稅 料見7.5

閃輝亦預期，內地明年會有大量新增刺激政策抵消關稅影響，預計財政政策支持經濟續會擴大，廣義財政赤字佔GDP比率，會由今年的11.2%增至13%，發債規模由9萬億元（人民幣，下同）增至12萬億元，具體上料有1萬億元用於向大型銀行注資，以及擴大「以舊換新」支持消費品的範圍、直接向多子女家庭等發放補助。貨幣政策方面，則料上下半年各減息0.2厘，財政政策才是提振經濟主調。

內地本月公布12萬億元方案化解地方隱性債務，閃輝指雖然只是置換債務而非向經濟投資，但可減輕地方政府以稅收化解債務的壓力，料地方政府消費增長由今年的1%，明年提高至5%。房地產方面，閃輝指雖然去庫存措施有助穩定房價，但不等於會立即做房地產投資、開工興建新屋，內房在今年和明年對GDP增速拖累最大，及後拖累會漸漸減少 。