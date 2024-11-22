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英準買家收入料增 續撐樓價

【明報專訊】英國10月樓價較9月微升，不過英國兩大按揭機構全英房屋抵押貸款協會（Nationwide Building Society）及Halifax的數據均顯示，樓價按年升幅放緩。Halifax按揭主管Amanda Bryden指出，按揭息率處偏高水平，準買家負擔能力仍面對挑戰，但預期情况將隨收入增加而改善，支持樓價持續向好。

Nationwide及Halifax最近公布的10月英國樓價走勢一致，按月及按年計均錄升幅。Halifax的數據顯示，英國10月樓價按月微升0.2%，按年計10月份升幅由9月份的4.6%收窄至3.9%，經季節性調整的平均樓價近29.4萬英鎊。

樓價上月升幅收窄

至於Nationwide數據顯示，英國平均樓價繼9月份按月升0.6%後，10月份按月升幅收窄至0.1%，按年計升幅亦由9月份的3.2%收窄至2.4%，平均樓價近26.6萬英鎊。

Bryden表示，今年10月經季節性調整的平均樓價升至293,999英鎊，創歷史新高，上一個高位為2022年6月創下的293,507英鎊，不諱言在當前的經濟情况下，樓價可升至此高位或令大眾驚訝，但值得留意的是，樓價於經濟增長放緩初期並沒有大幅下跌，於進入加息周期後，樓價仍然相對靠穩。

Nationwide首席經濟師Robert Gardner指出，儘管目前按揭利率偏高，但10月份樓價仍可保持升勢，認為是基於國內通脹回穩，加上就業市場穩定，失業率偏低，就業人士的收入趨升，支持整體經濟及樓市自年初以來穩中向好。

利率料逐步降 準買家負擔能力將改善

對於10月樓價升幅放緩，Bryden表示，英國樓價升幅放緩已有一段時間，截至今年10月底，樓價於過去兩年半累計微升0.2%，與2020年1月至2022年夏季約兩年半時間累升21%相比，近年樓市升勢顯著放緩，認為準買家的擔負能力面對挑戰是其中一個原因，但隨着近年英國國內薪酬持續提升，樓市交投逐步改善，預期今年餘下時間及明年樓價將會繼續趨升，不過升幅將會較為溫和。Gardner亦指出，目前的高利率環境，令到準買家的負擔能力相對緊張，並抑制樓市交投，若英國經濟持續穩步復蘇，隨着利率逐步下調，準買家的負擔能力將會改善，樓市交投有望漸趨活躍。

然而，Bryden提醒，英倫銀行的減息速度或較市場預期為慢，可能導致按揭息率在更長時間維持較高水平，同時英國的印花稅優惠政策將於明年3月底結束，明年3月後的置業需求或會受到一定程度的影響。

印花稅優惠明年3月底結束 或影響交投

Gardner則認為，印花稅優惠政策已實施了一段時間，且市場早已知悉優惠結束時間，預期印花稅優惠結束對樓市的影響不及高利率環境，但亦不排除會影響短期的交投，明年首季樓市交投或會錄得較大增幅，其後3至6個月樓市交投有可能稍回落。

若看好當地樓市持續復蘇，近年不乏英國樓盤來港展銷，如由伯克利集團（Berkeley Group）發展的Lombard Square，項目位於倫敦4區（Zone 4），鄰近Plumstead火車站，屋苑設施包括兒童遊樂場、健身室及中央花園等。該項目早前在港推售其中Myro House及Opal House，提供1至3房及複式單位選擇，實用面積介乎490至1132平方呎，售價由37萬英鎊起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]

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