報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2024年11月22日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
東涌東站一期拆細收33份意向 港鐵鄧智輝：招標不可停 削規模改商務安排迎合市場
上季135伙動工 按季挫96%見16年新低
宏安101 KINGS ROAD 收1594票超額逾9倍
專才1720萬入市逸樺園 呎價逼2.1萬一年新高
曦蕓居租客平均年齡75歲
apm料聖誕節人流營業額升幅達雙位數
人民幣國際貿易支付佔比連續兩月大跌 佔2.93%全球第5 星展：與中國進口下跌有關
星展料內地GDP今明兩年增長5%
鄭家純：首要減債 紓緩後會復派息
FINI改革新股認購程序 認購資金免過數散戶受惠
暗盤收市後公布分配結果 散戶資訊不對稱
百度上季經調整淨利潤跌近兩成 李彥宏：在線營銷續弱 堅持AI為核心戰略
阿里整合電商 蔣凡任事業群CEO
夢金園一手入場費2909元 下周五掛牌
快手績後挫一成 大摩看淡前景
證監禁4券商處理客戶資產 涉黑客入侵操縱帳戶
港上月通脹升1.4% 連續兩月放緩
恒指公司推滬深港通中企指數
Nvidia上季收入利潤同勝預期 最新預測未符樂觀期望 股價創新高後回落
美司法部申強制出售Chrome 禁Google重投瀏覽器市場5年
彭博：星巴克研售中國業務部分股權 引入當地伙伴
張兆聰：聯想回支持位 現水平值博
港元定存1個月年息近5厘
英鎊定存高息精選
植耀輝：Nvidia續為核心持股
方保僑：香港發展的關鍵路向
技術取勝：美高梅中國料10.5元沽壓大
盧駿匡：港股處淡季 或下試19000心理關
劉思明：港股牛皮 AI雲計算概念續受關注
周顯：港人不肯吃苦 沒競爭力
譚新強：如果真的輕判了47人案 是因為生人都要破地獄
湯文亮：無人買樓收租 租金升到離譜
英準買家收入料增 續撐樓價
周顯：港人不肯吃苦 沒競爭力
【明報專訊】一個家庭，瀕臨破產，應該怎去補救？這其實是常識：大家慳啲，努力工作，過點辛苦日子，捱返幾年，捱返頭家上去囉。
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
上 / 下一篇新聞
東涌東站一期拆細收33份意向 港鐵鄧智輝：招標不可停 削規模改商務安排迎合市場
上季135伙動工 按季挫96%見16年新低
宏安101 KINGS ROAD 收1594票超額逾9倍
專才1720萬入市逸樺園 呎價逼2.1萬一年新高
曦蕓居租客平均年齡75歲
apm料聖誕節人流營業額升幅達雙位數
人民幣國際貿易支付佔比連續兩月大跌 佔2.93%全球第5 星展：與中國進口下跌有關
星展料內地GDP今明兩年增長5%
鄭家純：首要減債 紓緩後會復派息
FINI改革新股認購程序 認購資金免過數散戶受惠
暗盤收市後公布分配結果 散戶資訊不對稱
百度上季經調整淨利潤跌近兩成 李彥宏：在線營銷續弱 堅持AI為核心戰略
阿里整合電商 蔣凡任事業群CEO
夢金園一手入場費2909元 下周五掛牌
快手績後挫一成 大摩看淡前景
證監禁4券商處理客戶資產 涉黑客入侵操縱帳戶
港上月通脹升1.4% 連續兩月放緩
恒指公司推滬深港通中企指數
Nvidia上季收入利潤同勝預期 最新預測未符樂觀期望 股價創新高後回落
美司法部申強制出售Chrome 禁Google重投瀏覽器市場5年
彭博：星巴克研售中國業務部分股權 引入當地伙伴
張兆聰：聯想回支持位 現水平值博
港元定存1個月年息近5厘
英鎊定存高息精選
植耀輝：Nvidia續為核心持股
方保僑：香港發展的關鍵路向
技術取勝：美高梅中國料10.5元沽壓大
盧駿匡：港股處淡季 或下試19000心理關
劉思明：港股牛皮 AI雲計算概念續受關注
周顯：港人不肯吃苦 沒競爭力
譚新強：如果真的輕判了47人案 是因為生人都要破地獄
湯文亮：無人買樓收租 租金升到離譜
英準買家收入料增 續撐樓價
東涌東站一期拆細收33份意向 港鐵鄧智輝：招標不可停 削規模改商務安排迎合市場
上季135伙動工 按季挫96%見16年新低
宏安101 KINGS ROAD 收1594票超額逾9倍
專才1720萬入市逸樺園 呎價逼2.1萬一年新高
曦蕓居租客平均年齡75歲
apm料聖誕節人流營業額升幅達雙位數
人民幣國際貿易支付佔比連續兩月大跌 佔2.93%全球第5 星展：與中國進口下跌有關
星展料內地GDP今明兩年增長5%
鄭家純：首要減債 紓緩後會復派息
FINI改革新股認購程序 認購資金免過數散戶受惠
暗盤收市後公布分配結果 散戶資訊不對稱
百度上季經調整淨利潤跌近兩成 李彥宏：在線營銷續弱 堅持AI為核心戰略
阿里整合電商 蔣凡任事業群CEO
夢金園一手入場費2909元 下周五掛牌
快手績後挫一成 大摩看淡前景
證監禁4券商處理客戶資產 涉黑客入侵操縱帳戶
港上月通脹升1.4% 連續兩月放緩
恒指公司推滬深港通中企指數
Nvidia上季收入利潤同勝預期 最新預測未符樂觀期望 股價創新高後回落
美司法部申強制出售Chrome 禁Google重投瀏覽器市場5年
彭博：星巴克研售中國業務部分股權 引入當地伙伴
張兆聰：聯想回支持位 現水平值博
港元定存1個月年息近5厘
英鎊定存高息精選
植耀輝：Nvidia續為核心持股
方保僑：香港發展的關鍵路向
技術取勝：美高梅中國料10.5元沽壓大
盧駿匡：港股處淡季 或下試19000心理關
劉思明：港股牛皮 AI雲計算概念續受關注
譚新強：如果真的輕判了47人案 是因為生人都要破地獄
湯文亮：無人買樓收租 租金升到離譜
英準買家收入料增 續撐樓價
prev
next