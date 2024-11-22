港上月通脹升1.4% 連續兩月放緩

政府發言人表示，10月基本消費物價通脹維持在輕微水平，食品價格繼續錄得輕微的按年升幅，能源相關項目價格的跌幅則進一步收窄，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，整體而言通脹短期內應會維持輕微，本地成本或會隨着香港經濟繼續增長而有一些輕微上升壓力。此外，雖然外圍環境不確定性仍存在，惟價格壓力應會進一步緩和。

主要開支項目方面，10月煙酒價格按年升21.8%；食品價格升0.9%，當中外出用膳和外賣價格升1.7%，基本食品跌0.5%，累計已連跌兩個月。

衣履耐用品物價下跌

此外，10月住屋開支按年增1%，其中私人房屋及公營房屋租金分別升0.6%及1.3%，較9月有所緩和；電力、燃氣及水價格按年升8.5%；交通價格升1.6%。10月CPI共有兩個主要開支項目錄跌幅，衣履物價按年跌1.4%，耐用物品物價亦跌0.7%。