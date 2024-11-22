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經濟

快手績後挫一成 大摩看淡前景

【明報專訊】快手（1024）上季收入及經調整淨利均合乎市場預期，惟大行普遍預期今季銷售費用將影響利潤表現，摩根士丹利更指公司前景黯淡。公司昨日股價受壓，收市報46.4元，跌11.7%。

大摩指出，快手第三季盈利符預期，但利潤前景黯淡，給予目標價50元，評級「與大市同步」。該行認為，快手雙11表現穩健，但電商商品交易總額（GMV）前景遜市場預期，第四季營銷投資亦令利潤受壓，料利潤按年增幅放緩至高單位數。該行續稱，快手明年預測市盈率為12倍，高於阿里巴巴（9988）及拼多多（美：PDD），預期接下來獲取日活躍用戶（DAU）難度提升，行業競爭風險持續，公司收入增長及利潤面對挑戰。

匯豐降目標價 維持「買入」評級

匯豐認為，快手上季外部廣告按年增30%，部分來自強勁的短劇需求，雖然情况令人鼓舞，但今季開始的潛在高基數或令人失望。該行續稱，快手繼續向中小企提供更多免費流量，以推動長期增長，或限制短期佣金率及電商廣告收入增長，因此調低2025年至2026年GMV、電商及廣告收入增長。匯豐將快手目標價由75元下調9%至68元，維持「買入」評級。

中金：估值仍處行業中上區域

中金指出，快手上季銷售費用投入影響利潤率波動，考慮到今季為電商和廣告旺季，銷售費用按季仍有所增長，費用率則有望改善，未來將關注GMV增長與核心業務商業化效率；利潤穩健釋放；回購計劃執行進展。該行又指出，考慮到今季費用投入或持續，下調今年經調整預測3%至181億元人民幣，不過中金認為，快手估值仍處於行業中上區域，因此將目標價上調18%至66元，對應明年的12倍經調整市盈率，維持「跑贏行業」評級。

相關字詞﹕佣金率 短劇 大行報告 快手

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