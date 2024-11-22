明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

百度上季經調整淨利潤跌近兩成 李彥宏：在線營銷續弱 堅持AI為核心戰略

【明報專訊】百度（9888）公布第三季業績，淨利潤升14%至76.32億元（人民幣，下同），按季升39%。經調整淨利潤按年跌19%至58.86億元，按季跌20%；經調整EBITDA按年跌8%至87.3億元，總收入減少3%至336億元，為2022年第二季以來最大跌幅。首席執行官李彥宏指出，第三季度在線營銷業務持續疲弱，但即使面臨短期壓力，百度仍然堅持以人工智能（AI）為核心的戰略，並對長期發展趨勢充滿信心。百度昨美股盤前一度跌超過4%。

期內百度核心收入為265.2億元，按年持平，當中在線營銷收入跌4%至188億元，主要受累廣告收入下跌。彭博指其廣告客戶多為汽車製造商及內房企業，而非在線營銷收入增12%至77億元，主要由智能雲業務帶動，至於愛奇藝收入則跌10%至72億元，經營利潤更大跌68%至2.4億元。

預告明年初推文心大模型新版本

李彥宏表示，集團的人工智能能力獲得廣泛的市場認可，百度App AI功能已覆蓋其月活用戶的近70%，與AI互動的使用者使用時間較高，每日總互動次數可達數千萬。至9月底，百度文庫AI功能月活躍用戶突破5000萬，按年增長超300%，而用戶的付費意願不斷增強，第三季度文庫的訂閱收入同比增長23%。

蘿蔔快跑自動駕駛訂單增20%

他又預告，明年初將發布文心大模型的新版本，以鞏固在基礎模型上的領先優勢，而目前文心大模型日均調用量達15億，日均處理Tokens文本超1.7萬億。

至於百度的自動駕駛服務蘿蔔快跑，季內提供的自動駕駛訂單為98.8萬單，按年增長20%。

截至10月28日，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過800萬單，第三季蘿蔔快跑的全無人駕駛單量佔全國總單量超過70%，到10月全無人駕駛單量的比例進一步增加至80%。

李彥宏稱，集團的第六代自動駕駛汽車RT6已在中國多個城市的公開道路上運營。

明報記者

上 / 下一篇新聞

東涌東站一期拆細收33份意向 港鐵鄧智輝：招標不可停 削規模改商務安排迎合市場
東涌東站一期拆細收33份意向 港鐵鄧智輝：招標不可停 削規模改商務安排迎合市場
上季135伙動工 按季挫96%見16年新低
上季135伙動工 按季挫96%見16年新低
宏安101 KINGS ROAD 收1594票超額逾9倍
宏安101 KINGS ROAD 收1594票超額逾9倍
專才1720萬入市逸樺園 呎價逼2.1萬一年新高
專才1720萬入市逸樺園 呎價逼2.1萬一年新高
曦蕓居租客平均年齡75歲
曦蕓居租客平均年齡75歲
apm料聖誕節人流營業額升幅達雙位數
apm料聖誕節人流營業額升幅達雙位數
人民幣國際貿易支付佔比連續兩月大跌 佔2.93%全球第5 星展：與中國進口下跌有關
人民幣國際貿易支付佔比連續兩月大跌 佔2.93%全球第5 星展：與中國進口下跌有關
星展料內地GDP今明兩年增長5%
星展料內地GDP今明兩年增長5%
鄭家純：首要減債 紓緩後會復派息
鄭家純：首要減債 紓緩後會復派息
FINI改革新股認購程序 認購資金免過數散戶受惠
FINI改革新股認購程序 認購資金免過數散戶受惠
暗盤收市後公布分配結果 散戶資訊不對稱
暗盤收市後公布分配結果 散戶資訊不對稱
阿里整合電商 蔣凡任事業群CEO
阿里整合電商 蔣凡任事業群CEO
夢金園一手入場費2909元 下周五掛牌
夢金園一手入場費2909元 下周五掛牌
快手績後挫一成 大摩看淡前景
快手績後挫一成 大摩看淡前景
證監禁4券商處理客戶資產 涉黑客入侵操縱帳戶
證監禁4券商處理客戶資產 涉黑客入侵操縱帳戶
港上月通脹升1.4% 連續兩月放緩
港上月通脹升1.4% 連續兩月放緩
恒指公司推滬深港通中企指數
恒指公司推滬深港通中企指數
Nvidia上季收入利潤同勝預期 最新預測未符樂觀期望 股價創新高後回落
Nvidia上季收入利潤同勝預期 最新預測未符樂觀期望 股價創新高後回落
美司法部申強制出售Chrome 禁Google重投瀏覽器市場5年
美司法部申強制出售Chrome 禁Google重投瀏覽器市場5年
彭博：星巴克研售中國業務部分股權 引入當地伙伴
彭博：星巴克研售中國業務部分股權 引入當地伙伴
張兆聰：聯想回支持位 現水平值博
張兆聰：聯想回支持位 現水平值博
港元定存1個月年息近5厘
港元定存1個月年息近5厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：Nvidia續為核心持股
植耀輝：Nvidia續為核心持股
方保僑：香港發展的關鍵路向
方保僑：香港發展的關鍵路向
技術取勝：美高梅中國料10.5元沽壓大
技術取勝：美高梅中國料10.5元沽壓大
盧駿匡：港股處淡季 或下試19000心理關
盧駿匡：港股處淡季 或下試19000心理關
劉思明：港股牛皮 AI雲計算概念續受關注
劉思明：港股牛皮 AI雲計算概念續受關注
周顯：港人不肯吃苦 沒競爭力
周顯：港人不肯吃苦 沒競爭力
譚新強：如果真的輕判了47人案 是因為生人都要破地獄
譚新強：如果真的輕判了47人案 是因為生人都要破地獄
湯文亮：無人買樓收租 租金升到離譜
湯文亮：無人買樓收租 租金升到離譜
英準買家收入料增 續撐樓價
英準買家收入料增 續撐樓價