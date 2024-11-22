暗盤收市後公布分配結果 散戶資訊不對稱

在FINI下，新股一改過去上市前一日開市前公布分配結果，改為上市前一日晚上11時前公布結果。現時新股暗盤平台於上市前一日下午4時15分開始交易，直至晚上6時半。

因此很多時暗盤收市，新股仍未公布分配結果，有股民認為新機制下令其未能在掌握充分資訊下作暗盤交易決定。

信誠證券聯席董事張智威指出，新股暗盤開始買賣時，散戶只知自己分配結果，卻不知整體認購及分配情况，如各手的中簽率。但券商因擁有大量客戶，每人認購手數不同，綜合客戶的分配，對整體認購熱烈程度及分配可作合理推算。「如散戶普遍抽中得好少，上市時價格可能利好；相反如抽中得好多，可能不利好上市時價格。」他認為暗盤交易開始時，相關資訊應對稱。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指出，暗盤市場雖是場外交易，但對正常交易有「推波助瀾」的影響，認為現時本港要提高交投，任何利便市場交易的措施都應優化，包括考慮在暗盤交易開始時，已有配發結果。他認為任何系統一開始都不會完美，及後需要不斷提升，相信FINI日後仍有優化空間。

學者：利便市場交易措施應優化

不過，有市場人士指出，FINI已大幅壓縮以往的工作流程，要求保薦人及發行人在暗盤交易開始時，已公布配發結果，技術上不太可行，而且FINI的流程是與各持份者經商討後因應其需求而制定的。