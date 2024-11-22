明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

宏安101 KINGS ROAD 收1594票超額逾9倍

【明報專訊】兩大全新盤定於明日作首輪開售，共涉238伙，其中宏安地產（1243）炮台山101 KINGS ROAD將於銅鑼灣Tower 535首輪開售157伙，項目昨晚截票，過去6日累收1594票，超額逾9倍。售樓當日將分A、B兩組，A組為大手買家，須買至少兩伙指定單位，或最多可購入兩伙1房戶，若買家選購1伙兩房戶，則可購最多3伙1房戶；B組買家則須買至少1伙及最多兩伙。

另泛海（0129）旗下洪水橋滙都II，明天於荃灣Plaza 88以先到先得形式發售81伙，折實均呎約1.04萬元。泛海執行董事關堡林表示，項目公布首張價單後，迄今錄逾300組客人查詢參觀，以及親身視察項目地盤。新盤開售前夕，同系滙都I連沽兩伙，包括第1座2樓A09室，實用450方呎，兩房間隔，獲外籍客以449.92萬元購入自用，呎價9998元。

天璽．天再沽4伙 套現逾2億

上月熱賣的新地（0016）啟德天璽．天，最新招標沽出4伙，涉逾2億元，成交價由2892.1萬至7755萬元，呎價26,727至39,068元，而成交金額及呎價最高的單位為第3座（Peak Tower）42樓B室，實用1985方呎，4房雙套間隔，以7755萬元售出，呎價39,068元。項目全盤則累積標售105伙，當中第3座的Peak Tower累錄48伙，平均每伙成交金額均逾5100萬元。

新界洋房新盤貨尾連錄成交，保利置業（0119）已屆現樓的屯門青山灣洋房項目瑧譽，10日內錄第二宗成交，最新標售9號洋房及9號居室，實用分別5201方呎及650方呎，合共5851方呎，連雙車位以1.35億元售出，實呎23,073元，成交期為90日。洋房連地下樓高3層，5套房間隔，連928方呎花園、1168方呎天台等。

瑧譽9號洋房連居室1.35億沽

參考毗鄰的8號屋，實用5211方呎，連花園、天台連雙車位等，於2021年12月以逾2.14億元、實呎4.12萬元售出，仍為項目目前最高價成交，當時買家成交期720日，惟成交不連居室。另建灝地產旗下赤柱現樓項目ONE STANLEY，年初至今累沽14伙，套現約12.1億元，項目本地買家佔六成。

[香港地產]

相關字詞﹕ONE STANLEY 天璽‧天 瑧譽 滙都 101 KINGS ROAD 新盤

上 / 下一篇新聞

東涌東站一期拆細收33份意向 港鐵鄧智輝：招標不可停 削規模改商務安排迎合市場
東涌東站一期拆細收33份意向 港鐵鄧智輝：招標不可停 削規模改商務安排迎合市場
上季135伙動工 按季挫96%見16年新低
上季135伙動工 按季挫96%見16年新低
專才1720萬入市逸樺園 呎價逼2.1萬一年新高
專才1720萬入市逸樺園 呎價逼2.1萬一年新高
曦蕓居租客平均年齡75歲
曦蕓居租客平均年齡75歲
apm料聖誕節人流營業額升幅達雙位數
apm料聖誕節人流營業額升幅達雙位數
人民幣國際貿易支付佔比連續兩月大跌 佔2.93%全球第5 星展：與中國進口下跌有關
人民幣國際貿易支付佔比連續兩月大跌 佔2.93%全球第5 星展：與中國進口下跌有關
星展料內地GDP今明兩年增長5%
星展料內地GDP今明兩年增長5%
鄭家純：首要減債 紓緩後會復派息
鄭家純：首要減債 紓緩後會復派息
FINI改革新股認購程序 認購資金免過數散戶受惠
FINI改革新股認購程序 認購資金免過數散戶受惠
暗盤收市後公布分配結果 散戶資訊不對稱
暗盤收市後公布分配結果 散戶資訊不對稱
百度上季經調整淨利潤跌近兩成 李彥宏：在線營銷續弱 堅持AI為核心戰略
百度上季經調整淨利潤跌近兩成 李彥宏：在線營銷續弱 堅持AI為核心戰略
阿里整合電商 蔣凡任事業群CEO
阿里整合電商 蔣凡任事業群CEO
夢金園一手入場費2909元 下周五掛牌
夢金園一手入場費2909元 下周五掛牌
快手績後挫一成 大摩看淡前景
快手績後挫一成 大摩看淡前景
證監禁4券商處理客戶資產 涉黑客入侵操縱帳戶
證監禁4券商處理客戶資產 涉黑客入侵操縱帳戶
港上月通脹升1.4% 連續兩月放緩
港上月通脹升1.4% 連續兩月放緩
恒指公司推滬深港通中企指數
恒指公司推滬深港通中企指數
Nvidia上季收入利潤同勝預期 最新預測未符樂觀期望 股價創新高後回落
Nvidia上季收入利潤同勝預期 最新預測未符樂觀期望 股價創新高後回落
美司法部申強制出售Chrome 禁Google重投瀏覽器市場5年
美司法部申強制出售Chrome 禁Google重投瀏覽器市場5年
彭博：星巴克研售中國業務部分股權 引入當地伙伴
彭博：星巴克研售中國業務部分股權 引入當地伙伴
張兆聰：聯想回支持位 現水平值博
張兆聰：聯想回支持位 現水平值博
港元定存1個月年息近5厘
港元定存1個月年息近5厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：Nvidia續為核心持股
植耀輝：Nvidia續為核心持股
方保僑：香港發展的關鍵路向
方保僑：香港發展的關鍵路向
技術取勝：美高梅中國料10.5元沽壓大
技術取勝：美高梅中國料10.5元沽壓大
盧駿匡：港股處淡季 或下試19000心理關
盧駿匡：港股處淡季 或下試19000心理關
劉思明：港股牛皮 AI雲計算概念續受關注
劉思明：港股牛皮 AI雲計算概念續受關注
周顯：港人不肯吃苦 沒競爭力
周顯：港人不肯吃苦 沒競爭力
譚新強：如果真的輕判了47人案 是因為生人都要破地獄
譚新強：如果真的輕判了47人案 是因為生人都要破地獄
湯文亮：無人買樓收租 租金升到離譜
湯文亮：無人買樓收租 租金升到離譜
英準買家收入料增 續撐樓價
英準買家收入料增 續撐樓價